Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сериалы
Сериалы
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Все проекты
ua
МастерШеф

«МастерШеф»-12: как аматоры будут путешествовать по Украине и дойдут до нашего Крыма в 4 выпуске?

15.09.2023

Уже в эту субботу, 16 сентября, в 4 выпуске проекта «МастерШеф»-12 аматоры прикоснутся к мечте. В первом испытании соперники смогут стать рестораторами и ощутить все «шедевры» этой профессии. Чем еще удивят повара на 4 неделе — узнайте 16.09.2023 на телеканале СТБ!

МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023

Каждый мечтал о своем собственном ресторане с кучей гостей, наслаждающихся авторскими блюдами. И в 4 выпуске проекта судьи позволят любителям приблизиться к этому. Ведь первое испытание состоит в написании резюме и трудоустройстве на работу в ресторан. Владельцами станут только три участника, а все остальные попытаются получить должность мечты.

  • Какая будет борьба за рабочее место?
  • Кто ни разу не составлял резюме и не устраивался на работу?
  • Будет ли собеседование, или судьи и это продумают, придумав анонимные бланки заявлений?
  • И что будет с теми, кого ни один из капитанов не возьмет к себе в ресторан?

МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023

Больше по теме: «МастерШеф»-12 выпуск 3: первая битва черных

Во втором конкурсе аматоров будет ждать огромная карта Украины.

«У нас для вас приятная новость! Ведь вместе с этим испытанием вы навсегда войдете в историю: историю “МастерШеф” и украинской национальной кухни. Тема – региональные блюда всей страны. Российская агрессия против Украины началась в Крыму. Именно эта оккупированная часть дольше всего ожидает возвращения в семью. Крым будет Украинским. И этим конкурсом мы об этом напомним. Поэтому и все пути путешествия по Украине мы начнем с Крыма», — отметили судьи.

  • Насколько хорошо аматоры знают блюда областей страны?
  • Почему Валерия Матрохина решит не создавать для себя излишней угрозы и определит слабых капитанов?
  • И получится ли у нее задуманное — победить тех, кто слабее?
  • Смогут ли соперники превзойти ее и вырвать из рук победу?

Video: МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023

МастерШеф-12, что будет в 4 выпуске? Смотрите анонс 4 выпуска МастерШеф 12 сезон от 16.09.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 4 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 16 сентября, в 19:00 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12 выпуск 3: первая битва черных

 МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: какими будут первые испытания сезона и кто оставит проект в 3 выпуске?

 МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023
МастерШеф

Кто стал участниками 12 сезона «МастерШеф»: биография двадцатки

 МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023
МастерШеф

Кто пройдет в двадцатку проекта «МастерШеф»-12 во 2 выпуске?

 МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023
МастерШеф

Кто прошел дальше в 1 выпуске «МастерШеф»-12?

 МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023
МастерШеф

Премьера «МастерШеф»-12: завтрак Бандеровца, любимое блюдо Ивана Франка и рецептура Мишлен в 1 выпуске
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить