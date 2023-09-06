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«МастерШеф»-12: якими будуть перші випробування сезону і хто залишить проєкт у 3 випуску?

06.09.2023

Вже цієї суботи, 9 вересня, на телеканалі СТБ вийде 3 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12. Аматори почують жадане вітання двадцятки, про яке мріяли тисячі кухарів. У цьому сезоні судді готові поділитися власними секретами приготування. І почнуть вже цього тижня. Як розпочнеться сезон двадцятки аматорів? Які випробування зіштовхнуть суперників? І хто залишить кулінарне шоу після першої битви чорних фартухів? Не пропустіть!

МастерШеф 12 сезон 3 випуск: анонс від 09.09.2023

Справжнє розслідування на кухні «МастерШеф»-12. Учасникам доведеться досліджувати поверхні, за якими попередньо готували легендарні судді. Головне — правильно розгадати страви. Адже вони будуть схожі на багато інших. 

  • Чи зможуть аматори знайти основну підказку? 
  • Які пристрасті та скандали розпалюватимуться на кухні? 
  • Невже у 3 випуску друзі розсваряться прямо на вердиктах у суддів?

Більше на тему: Хто став учасниками 12 сезону «МастерШеф»: біографія двадцятки

Ціна критики для кожного учасника — це рівень успіху на проєкті. Другим завданням стане не просто приготування страви, а й критика. 

  • Хто проявить себе з неочікуваної сторони, і замість кулінарії піде на відверте знецінення суперників?
  • Кому доведеться поплатитися за негативні коментарі?
  • І невже саме це стане причиною вильоту з проєкту «МастерШеф»-12?

Video: МастерШеф 12 сезон 3 випуск: анонс від 09.09.2023

МастерШеф-12 що буде у 3 випуску? Дивіться анонс 3 випуску МастерШеф 12 сезон від 09.09.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 3 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 9 вересня, о 19:00 на СТБ.  

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