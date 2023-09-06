«МастерШеф»-12: какими будут первые испытания сезона и кто оставит проект в 3 выпуске?
Уже в эту субботу, 9 сентября, на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. Аматоры услышат желанное приветствие двадцатки, о котором мечтали тысячи поваров. В этом сезоне судьи готовы поделиться своими секретами приготовления. И начнут уже на этой неделе. Как начнется сезон двадцатки аматоров? Какие испытания столкнут соперников? И кто покинет кулинарное шоу после первого сражения черных фартуков? Не пропустите!
Настоящее расследование на кухне «МастерШеф»-12. Участникам придется исследовать поверхности, за которыми предварительно готовили легендарные судьи. Главное – правильно разгадать блюда. Ведь они будут похожи на многие другие.
- Смогут ли аматоры найти основную подсказку?
- Какие страсти и скандалы будут разгораться на кухне?
- Неужели в 3 выпуске друзья рассорятся прямо на вердиктах у судей?
Больше по теме: Кто стал участниками 12 сезона «МастерШеф»: биография двадцатки
Цена критики для каждого участника – это уровень успеха на проекте. Второй задачей станет не просто приготовление блюда, но и критика.
- Кто проявит себя с неожиданной стороны и вместо кулинарии пойдет на откровенное обесценивание соперников?
- Кому придется поплатиться за негативные комментарии?
- И неужели именно это станет причиной вылета из проекта «МастерШеф»-12?
Video: МастерШеф 12 сезон 3 выпуск: анонс от 09.09.2023
Не пропустите 3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 9 сентября, в 19:00 на СТБ.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ