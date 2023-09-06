«МастерШеф»-12: какими будут первые испытания сезона и кто оставит проект в 3 выпуске?

Уже в эту субботу, 9 сентября, на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. Аматоры услышат желанное приветствие двадцатки, о котором мечтали тысячи поваров. В этом сезоне судьи готовы поделиться своими секретами приготовления. И начнут уже на этой неделе. Как начнется сезон двадцатки аматоров? Какие испытания столкнут соперников? И кто покинет кулинарное шоу после первого сражения черных фартуков? Не пропустите!

Настоящее расследование на кухне «МастерШеф»-12. Участникам придется исследовать поверхности, за которыми предварительно готовили легендарные судьи. Главное – правильно разгадать блюда. Ведь они будут похожи на многие другие.

Смогут ли аматоры найти основную подсказку?

Какие страсти и скандалы будут разгораться на кухне?

Неужели в 3 выпуске друзья рассорятся прямо на вердиктах у судей?

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Цена критики для каждого участника – это уровень успеха на проекте. Второй задачей станет не просто приготовление блюда, но и критика.

Кто проявит себя с неожиданной стороны и вместо кулинарии пойдет на откровенное обесценивание соперников?

Кому придется поплатиться за негативные комментарии?

И неужели именно это станет причиной вылета из проекта «МастерШеф»-12?

Video: МастерШеф 12 сезон 3 выпуск: анонс от 09.09.2023 МастерШеф-12, что будет в 3 выпуске? Смотрите анонс 3 выпуска МастерШеф 12 сезон от 09.09.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 9 сентября, в 19:00 на СТБ.

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