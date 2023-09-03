Участники МастерШеф 12 сезон: биография участников

Кто стал участниками 12 сезона «МастерШеф»: биография двадцатки

Премьера «МастерШеф»-12 стала лучшей программой прошлой субботы. Более 1 миллиона зрителей (аудитория 4+, вся Украина), лидер слота – так началась история нового сезона. Сегодня, 2 сентября, вышел 2 выпуск кулинарного шоу, в котором определилась двадцатка кулинаров-аматоров. Кто стал участниками 12 сезона – читайте в нашем материале.

Артем Пересков

Возраст: 34 года

Город: Донецк, Киев

Владелец сетей кофеен.

Артем с детства мечтал стать поваром. Готовит с 8 лет. Учился по Джимми Оливеру.

С начала полномасштабной войны со своими соседями готовил еду для военных и гражданских.

Ольга Рябенко

Возраст: 38 лет

Город: Киев

Ольга мать четырех детей.

В начале полномасштабного вторжения переехала с семьей в Черногорию, но перед участием в проекте они вернулись в Киев. Материнство не помеха ее развитию, училась в кулинарной школе Ольги Мартыновской. Обожает путешествовать. В каждой стране посещает лучшие рестораны, даже если они будут в «Богом забытом селе Франции».

Ирина Давиденко

Возраст: 23 года

Город: Канев

Ира переехала жить из Киева в Канев, чем хочет показать молодежи, что жизнь в маленьком городке должна существовать. Мечтает открыть в Каневе ресторан аутентичной Черкасской кухни на новый лад. Называет себя травницей. Ходит в лес, горы, поля, где собирает травы, из которых производит чаи.

Роман Нестерчук

Возраст: 33 года

Город: Буча

Роман готовил с детства, любил с бабушкой замешивать тесто. В семье все мужчины умеют готовить. С 24 февраля решил активно помогать Вооруженным силам, ТрО, а также мирным жителям. После деоккупации Киевщины вместе с семьей вернулся в Бучу. Оказалось, что россияне разбомбили их дом.

Юлия Марковецкая

Возраст: 38 лет

Город: Ровно

Замужем, воспитывает двоих детей. У Юлии была своя чебуречная, которую открыла на спор. Но из-за карантина бизнес пришлось закрыть. Сейчас владелица магазина мяса. С мужем советуется, но окончательное решение принимает самостоятельно. Обожает готовить в печи. Говорит: «У меня не вкусного не бывает».

Александр Козярчук

Возраст: 24 года

Город: Ровно

Саша учился в Ровенском колледже по специальности пищевых технологий. Заканчивает магистратуру в Полтаве. Играл в КВН, Одесской лиге смеха.

Больше по теме: Кто прошел дальше в 1 выпуске «МастерШеф»-12?

Руслан Батыльчук

Возраст: 19 лет

Город: Житомир

В 10 лет Руслан уже начал заниматься кондитеркой, а в 13 – работал на каникулах в пекарне, где делал торты и пирожные. В 14 лет на каникулах работал баристой днем, а ночью пик торты. В 15 лет вместе с родственниками открыл свою пекарню, проработавшую 2 года. В настоящее время работает заведующим производством в пекарне, где руководит штатом в 12 человек. В начале полномасштабной войны пек хлеб для людей.

Иван Пеший

Возраст: 34 года

Город: Киев

Иван работает официантом в винном заведении «Vino e Cucina». Обожает готовить блюда итальянской кухни, подсматривает у поваров соусы и рецепты, но за рабочие поверхности переходить полностью пока боится. Возможно, победа в проекте станет стартом.

Оксана Шевченко

Возраст: 56 лет

Город: Харьков

Пенсионер Национальной Полиции, подполковник, работает кадровиком в рекрутинговом центре Нацполиции. Муж майор — пенсионер, дочь старший следователь в Полиции. В начале полномасштабной войны из Харькова не выезжала, потому что давала присягу украинскому народу.

Валерия Матрохина

Возраст: 24 года

Город: Луганск, Харьков

Валерия преподает танцы, стретчинг и танцы на каблуке. Хотела открыть бизнес конкурсов красоты. Готовит с 17 лет с тех пор, как начала жить с парнем. Увлекается талантом участницы «МастерШеф» Екатерины Великой.

Марина Швец

Возраст: 23 года

Поселок: Софиевская Борщаговка (Киевская область)

Марина училась на повара. Сейчас безработная. Имела опыт в ресторанном бизнесе — открывала кофейню вместе с подругой.

Илья Харламов

Возраст: 40 лет

Город: Киев

Женат. Есть дочь. Илья владелец магазина китайского чая и чайного пространства.

Блогер-кулинар, в Тик-токе имеет аудиторию в 228 тысяч. Проект «МастерШеф» для него – это не первый вызов самому себе. Ведь мужчина похудел на 100+ кг за 20 месяцев.

Татьяна Штайнбрунн

Возраст: 41 год

Город: Висембург (Франция)

Владелец ресторана альзакской кухни во Франции, где живет последние шесть лет. Познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, где общались с помощью переводчика. Сейчас стремится доказать мужчине, что она не просто может мыть, убирать в их заведении, а управлять производственными процессами.

Когда началась война, Татьяна принимала беженцев из Украины, а ресторан кормил их бесплатно.

Виктория Науменко

Возраст: 32 года

Город: Винница

Виктория замужем, имеет 2 детей. Сейчас в декрете. Победительница чемпионата Украины по сумо. Должна была ехать на чемпионат Европы, но не уехала, потому что забеременела. Обожает выпекать десерты, производит сладости на заказ. Папа и муж против того, чтобы она занималась тортами.

Петр Федюшко

Возраст: 22 года

Город: Ровно

Петя работает в банковской сфере аналитиком бизнеса, консультирует бизнес-клиентов, проводит финансово-экономический анализ. Любит спорт, поддерживать физическую форму. Хобби – это вкусно поесть и вкусно приготовить. От участия в «МастерШеф» хочет получить опыт для открытия собственного заведения.

Николай Петровский

Возраст: 27 лет

Город: Львов

Николай родился во Львове, потом переехал в Киев. Во Львове работал официантом. Обожал эту работу за общение с людьми. В детстве бабушка учила его готовить. Это самые теплые воспоминания с детства. Мечтает о своем ресторане с открытой кухней, где приготовление будет частью перформанса.

Дмитрий Давиденко

Возраст: 41 год

Город: Сиэтл (США)

Последние 7 лет жил в США.

Бизнесмен, чья деятельность связана с ритейлом. Когда началась война, сразу купил билет и прилетел в Украину. Открыл волонтерский центр. За 4 месяца помог 890 беженцам.

В любви в кулинарии виноват «МастерШеф». Он не любил готовить, но, увидев первые выпуски, начал.

Анна Скачко

Возраст: 41 год

Город: Одесса

Волонтер.

Является организатором клуба «Холостяк», где собираются пары на вечера, экскурсии, посиделки у моря и игры на гитаре.

Мирослава Пекарюк

Село: Деловое (Закарпатье)

Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Вся семья и подруги ее поддерживают. С другом ведет кулинарный тик-ток. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами.

Екатерина Радченко

Возраст: 26 лет

Город: Бердянск, Дрогобычи

Окончила курсы нумеролога-таролога. Раскинула карты и увидела, что в ближайшее время ждут большие изменения в жизни. На кухне работает с 16-ти лет. Когда началась война, жили с семьей 26 человек в 3-х комнатной квартире. На такую большую семью за день шел мешок картофеля.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ