Кто получил белые фартуки в 1 выпуске «МастерШеф»-12 от 26.08.2023

Кто прошел дальше в 1 выпуске «МастерШеф»-12?

Состоялась долгожданная премьера 12 сезона кулинарного проекта «МастерШеф». Этой осенью на главной кухне страны кулинары-любители будут доказывать, что благодаря силе мечты возможно все! На кастинг пришли участники, чей кулинарный талант помог им выжить в оккупации. Кроме того, для некоторых кухня – место веры, что они на правильном пути. Кто получил белые фартуки в 1 выпуске проекта «МастерШеф»-12 от 26.08.2023 – читайте в материале.

Дмитрий Давиденко

г. Сиэтл, США

Судьям презентовал плов, который назвал «Завтрак Бандеровца»

После начала полномасштабной войны вернулся домой, чтобы присоединиться к Вооруженным силам. Затем открыл в церкви отца пункт для переселенцев. А после увольнения Киевщины обеспечивал граждан едой.

Ирина Давиденко

г. Киев

В 20 лет из Киева переехала в Канев, где жил сам Тарас Григорьевич Шевченко. Экспериментирует в кулинарии, заменяющие классические специи украинскими.

Коля Петровский

г. Львов

Консультант по социальным вопросам

Судей покорял давним украинским блюдом — шпундрой.

Юля Лысенко

г. Мариуполь

Единственное, что спасало Юлю последний год, – книга рецептов от Эктора. В марте 2022 года женщина своими глазами видела, как россия разрушает и уничтожает ее родной город — Мариуполь. К счастью, ей удалось уехать в Грузию, а затем вернуться в Украину. С этого времени она готовит и учится экспериментировать на кухне. Так, презентовала судьям запеченного голубя с овощным пюре. Голубя, спасшего ей жизнь.

«В Мариуполе уже не было еды. Передвигаться по городу было невозможно, ведь сидели снайперы, убивавшие людей. А у нашего соседа была голубятня. И мы ходили и брали себе для еды птиц. Одного голубя делила на пятерых. Ели один раз в день», – вспоминает Юля.

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Илья Харламов

г. Киев

Блогер. Имеет 243 тысячи в Тик-токе, а также 25 тысяч в YouTube.

Победил ожирение, его пиковый вес был 190 кг. Сейчас ведет блог о правильном и здоровом питании. Приготовил для кастинга филе-миньон со спаржей, горошком и бататовым пюре.

Наталья Ляхович

пгт. Перегинское, Ивано-Франковская область

Наталья представляла культуру Бойков, не менее известных, чем Гуцулы. Поэтому приготовила любимое блюдо Ивана Франка — гопку.

Татьяна Штайнбрунн

г. Виссембург, Франция

Имеет ресторан эльзасской кухни во Франции.

Дарья Мельник

г. Киев

Дарья принимала участие в первом сезоне «МастерШеф»

Саша Козярчук

пгт. Клесов, Ровенская обл.

Саша передал все дары леса на своей тарелке и получил два «да» от судей.

Виктория Науменко

г. Винница

Виктория – государственная служащая, которая обожает готовить. Судьям приготовила японский бисквит с кокосовым молоком, черничным гелем с лаймом.

Кроме того, судьи дали шанс Елене из карпатского городка, которая приготовила лигенцы.

Юристу по специальности Богдану. Ольге из Запорожья, которая представила филе-миньон со спаржей. Кириллу — организатору детских садов из Днепра. Коля – стендап комику – также прошел дальше и уже во 2 выпуске сразится за место в двадцатке.

Оксана Шевченко

г. Харьков

Оксана проработала 25 лет в полиции. Занималась обучением личного состава. Вся її родина — правоохоронці.

Ольга Рябенко

г. Киев

Ольга мать четырех детей. Любит путешествовать и познавать разные культуры мира, в том числе и кулинарную. Судьям приготовила телячьи мозги с грибами и соусом мадера.

Роман Нестерук

м. Буча

Роман застал войну дома. Вся его семья своими глазами видела колонны орков, входивших в город. К счастью, они были эвакуированы. Однако, когда вернулись домой, поняли, что россияне расстреляли их дом.

Екатерина Дашевская

г. Варшава, Польша

Катя не в первый раз приходит на кастинг «МастерШеф». Девушка приняла участие в первом детском сезоне кулинарного шоу.

Мирослава из Закарпатья, Артем из Донецка, Иван из Луганской области, Марина из Киева, Петр из Заречного также поразили судей на кастинге. И не только блюдами, но и красивым украинским языком!

Юлия Марковецкая

г. Ровно

Юля владелица кейтеринговой компании. Кулинария для нее – удовольствие. Так что решила попробовать себя на проекте.

Валерия Матрохина

г. Харьков

Валерия увлекается не только стретчингом, но и кулинарией. Валерия принесла филе утки, батат в виде пюре и соуса.

Руслан Батыльчук

г. Житомир

В свои 19 лет Руслан уже руководит на кухне 12 человек. Когда-то он пришел работать обычным пекарем, а потом дорос до управляющего. Все благодаря тому, что уже в 10 лет занимался выпечкой. А в 15 открыл свое первое кафе.

Анна Скачко

г. Одесса

Анна поразила судей не столько своим блюдом, сколько желанием научиться готовить и поделиться энергетикой.

Екатерина Радченко

г. Бердянск

Катя совмещает духовное развитие и кухню. Обожает готовить и изучать новые рецепты. Судьям презентовала интерпретированный Том кха.

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