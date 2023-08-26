Кто получил белые фартуки в 1 выпуске «МастерШеф»-12 от 26.08.2023

Кто прошел дальше в 1 выпуске «МастерШеф»-12?
Состоялась долгожданная премьера 12 сезона кулинарного проекта «МастерШеф». Этой осенью на главной кухне страны кулинары-любители будут доказывать, что благодаря силе мечты возможно все! На кастинг пришли участники, чей кулинарный талант помог им выжить в оккупации. Кроме того, для некоторых кухня – место веры, что они на правильном пути. Кто получил белые фартуки в 1 выпуске проекта «МастерШеф»-12 от 26.08.2023 – читайте в материале.
Дмитрий Давиденко
г. Сиэтл, США
Судьям презентовал плов, который назвал «Завтрак Бандеровца»
После начала полномасштабной войны вернулся домой, чтобы присоединиться к Вооруженным силам. Затем открыл в церкви отца пункт для переселенцев. А после увольнения Киевщины обеспечивал граждан едой.
Ирина Давиденко
г. Киев
В 20 лет из Киева переехала в Канев, где жил сам Тарас Григорьевич Шевченко. Экспериментирует в кулинарии, заменяющие классические специи украинскими.
Коля Петровский
г. Львов
Консультант по социальным вопросам
Судей покорял давним украинским блюдом — шпундрой.
Юля Лысенко
г. Мариуполь
Единственное, что спасало Юлю последний год, – книга рецептов от Эктора. В марте 2022 года женщина своими глазами видела, как россия разрушает и уничтожает ее родной город — Мариуполь. К счастью, ей удалось уехать в Грузию, а затем вернуться в Украину. С этого времени она готовит и учится экспериментировать на кухне. Так, презентовала судьям запеченного голубя с овощным пюре. Голубя, спасшего ей жизнь.
«В Мариуполе уже не было еды. Передвигаться по городу было невозможно, ведь сидели снайперы, убивавшие людей. А у нашего соседа была голубятня. И мы ходили и брали себе для еды птиц. Одного голубя делила на пятерых. Ели один раз в день», – вспоминает Юля.
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Илья Харламов
г. Киев
Блогер. Имеет 243 тысячи в Тик-токе, а также 25 тысяч в YouTube.
Победил ожирение, его пиковый вес был 190 кг. Сейчас ведет блог о правильном и здоровом питании. Приготовил для кастинга филе-миньон со спаржей, горошком и бататовым пюре.
Наталья Ляхович
пгт. Перегинское, Ивано-Франковская область
Наталья представляла культуру Бойков, не менее известных, чем Гуцулы. Поэтому приготовила любимое блюдо Ивана Франка — гопку.
Татьяна Штайнбрунн
г. Виссембург, Франция
Имеет ресторан эльзасской кухни во Франции.
Дарья Мельник
г. Киев
Дарья принимала участие в первом сезоне «МастерШеф»
Саша Козярчук
пгт. Клесов, Ровенская обл.
Саша передал все дары леса на своей тарелке и получил два «да» от судей.
Виктория Науменко
г. Винница
Виктория – государственная служащая, которая обожает готовить. Судьям приготовила японский бисквит с кокосовым молоком, черничным гелем с лаймом.
Кроме того, судьи дали шанс Елене из карпатского городка, которая приготовила лигенцы.
Юристу по специальности Богдану. Ольге из Запорожья, которая представила филе-миньон со спаржей. Кириллу — организатору детских садов из Днепра. Коля – стендап комику – также прошел дальше и уже во 2 выпуске сразится за место в двадцатке.
Оксана Шевченко
г. Харьков
Оксана проработала 25 лет в полиции. Занималась обучением личного состава. Вся її родина — правоохоронці.
Ольга Рябенко
г. Киев
Ольга мать четырех детей. Любит путешествовать и познавать разные культуры мира, в том числе и кулинарную. Судьям приготовила телячьи мозги с грибами и соусом мадера.
Роман Нестерук
м. Буча
Роман застал войну дома. Вся его семья своими глазами видела колонны орков, входивших в город. К счастью, они были эвакуированы. Однако, когда вернулись домой, поняли, что россияне расстреляли их дом.
Екатерина Дашевская
г. Варшава, Польша
Катя не в первый раз приходит на кастинг «МастерШеф». Девушка приняла участие в первом детском сезоне кулинарного шоу.
Мирослава из Закарпатья, Артем из Донецка, Иван из Луганской области, Марина из Киева, Петр из Заречного также поразили судей на кастинге. И не только блюдами, но и красивым украинским языком!
Юлия Марковецкая
г. Ровно
Юля владелица кейтеринговой компании. Кулинария для нее – удовольствие. Так что решила попробовать себя на проекте.
Валерия Матрохина
г. Харьков
Валерия увлекается не только стретчингом, но и кулинарией. Валерия принесла филе утки, батат в виде пюре и соуса.
Руслан Батыльчук
г. Житомир
В свои 19 лет Руслан уже руководит на кухне 12 человек. Когда-то он пришел работать обычным пекарем, а потом дорос до управляющего. Все благодаря тому, что уже в 10 лет занимался выпечкой. А в 15 открыл свое первое кафе.
Анна Скачко
г. Одесса
Анна поразила судей не столько своим блюдом, сколько желанием научиться готовить и поделиться энергетикой.
Екатерина Радченко
г. Бердянск
Катя совмещает духовное развитие и кухню. Обожает готовить и изучать новые рецепты. Судьям презентовала интерпретированный Том кха.
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