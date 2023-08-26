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МастерШеф

Хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-12?

26.08.2023

Відбулася довгоочікувана прем’єра 12 сезону кулінарного проєкту «МастерШеф». Цієї осені на головній кухні країни кулінари-аматори доводитимуть, що завдяки силі мрії можливо все! На кастинг завітали учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації.  Крім того, для декого кухня — місце віри, що вони на правильному шляху. Хто отримав білі фартухи у 1 випуску проєкту «МастерШеф»-12 від 26.08.2023 — читайте в матеріалі. 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Дмитро Давіденко

м. Сієтл, США

Суддям презентував плов, який назвав «Сніданок Бандерівця» 

Після початку повномасштабної війни повернувся додому, аби приєднатися до Збройних Сил. Згодом відкрив у церкві батька пункт для переселенців. А після звільнення Київщини забезпечував громадян їжею.    

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Ірина Давіденко

м. Київ

В 20 років з Києва переїхала до Каніва, де жив сам Тарас Григорович Шевченко. Експерементує в кулінарії, замінюючі класичні спеції українськими.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Коля Петровський

м. Львів

Консультант з соціальних питань

Суддів вражав давньою українською стравою — шпундрою.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Юля Лисенко

м. Маріуполь

Єдине, що рятувало Юлю останній рік, — книга рецептів від Ектора. В березні 2022 року жінка на власні очі бачила, як росія руйнує і знищує її рідне місто — Маріуполь. На щастя, їй вдалося виїхати до Грузії, а згодом повернутися до України. Відтоді вона готує і вчиться експериментувати на кухні. Так, презентувала суддям запеченого голуба з овочевим пюре.Голуба, який врятував їй життя. 

«В Маріуполі вже не було їжі. Пересуватися містом було неможливо, адже сиділи снайпери, які вбивали людей. А у нашого сусіда була голубятня. І ми ходили й брали собі для їжі тих птахів. Одного голуба ділила на п’ятьох. Їли один раз на день»,  — згадує Юля.  

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Більше на тему: Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко

Ілля Харламов

м. Київ

Блогер. Має 243 тисячі в тік-тоці, а також 25 тисяч в YouTube.

Подолав ожиріння, його пікова вага була 190 кг. Тож зараз веде блог про правильне і здорове харчування. Приготував для кастингу філе-міньйон зі спаржею, горошковим та бататовим пюре.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Наталія Ляхович

смт. Перегінське, Івано-Франківська область

Наталія представляла культуру Бойків, які не менш відомі, ніж Гуцули. Тож приготувлаа улюблену страву Івана Франку — гопку. 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Тетяна Штайнбрунн

м. Вісембург, Франція

Має ресторан альзаської кухні у Франції.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Дар’я Мельник

м. Київ

Дар’я брала участь у першому сезоні «МастерШеф» 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Сашко Козярчук

смт. Клесів, РІвненська обл.

Сашко передав всі дари лісу на своїй тарілці та отримав два «так» від суддів.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Вікторія Науменко

м. Вінниця

Вікторія державна службовиця, яка обожнює готувати. Суддям приготувала японський бісквіт з кокосовим молоком, чорничним гелем з лаймом. 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Крім того, судді дали шанс Олені з карпатського містечка яка приготувала лигенці.

Юристу за фахом Богдану. Ользі з Запоріжжя, яка презентувала філе-міньйон зі спаржею. Кирилу — організатору дитячих садочків з Дніпра. Коля — стендап комік —  також пройшов далі і вже у 2 випуску позмагається за місце у двадцятці. 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Оксана Шевченко

м. Харків

Оксана працювала 25 років у поліції. Займалася навчанням особового складу. Вся ее семья – правоохоронці.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Ольга Рябенко

м. Київ

Ольга мама чотирьох дітей. Полюбляє подорожувати і пізнавати різні культури світу, тому числі і кулінарну. Суддям приготувала телячі мізки з грибами та соусом мадера.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Роман Нестерук

м. Буча

Роман зустрів війну вдома. Вся його родина на власні очі бачила колони орків, які заходили в місто. На щастя, вони евакуювалися. Проте коли повернулися додому, зрозуміли, що росіяни розстріляли їх будинок.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Катерина Дашевська

м. Варшава, Польща

Катя не вперше приходить на кастинг «МастерШеф». Дівчина брала участь у першому дитячому сезоні кулінарного шоу. 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Мирослава з Закарпаття, Артем з Донецька, Іван з Луганської області, Марина з Києва, Петро з Зарічного також вразили суддів на кастингу. І не тільки стравами, а й гарною українською мовою!   

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Юлія Марковецька

м. Рівне

Юля власниця кейтерингової компанії. Кулінарія для неї — задоволення. Тож вирішила спробувати себе на проєкті. 

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Валерія Матрохіна

м. Харків

Валерія захоплюється не тільки стретчингом, а й кулінарією. Валерія принесла філе качки, батат у вигляді пюре та соус.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Руслан Батильчук

м. Житомир

У свої 19 років Руслан вже керує на кухні 12 людьми. Колись він прийшов працювати звичайним пекарем, а згодом доріс до керуючого. Все завдяки тому, що вже у 10 років займався випічкою. А у 15 вже відкрив свою першу кав’ярню.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023 Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Анна Скачко

м. Одеса

Анна вразила суддів не стільки своєю стравою, скільки бажанням навчитися готувати і поділитися енергетикою. Для конкурсу обрала страву, яку готувала вперше, тож вирішила ризикувати.   

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Катерина Радченко

м. Бердянськ

Катя поєднує духовний розвиток і кухню. Обожнює готувати і вивчати нові рецепти. Суддям презентувала інтерпретований Том кха.

Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

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