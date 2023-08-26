Хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-12 від 26.08.2023

Хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-12?

Відбулася довгоочікувана прем’єра 12 сезону кулінарного проєкту «МастерШеф». Цієї осені на головній кухні країни кулінари-аматори доводитимуть, що завдяки силі мрії можливо все! На кастинг завітали учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації. Крім того, для декого кухня — місце віри, що вони на правильному шляху. Хто отримав білі фартухи у 1 випуску проєкту «МастерШеф»-12 від 26.08.2023 — читайте в матеріалі.

Дмитро Давіденко

м. Сієтл, США

Суддям презентував плов, який назвав «Сніданок Бандерівця»

Після початку повномасштабної війни повернувся додому, аби приєднатися до Збройних Сил. Згодом відкрив у церкві батька пункт для переселенців. А після звільнення Київщини забезпечував громадян їжею.

Ірина Давіденко

м. Київ

В 20 років з Києва переїхала до Каніва, де жив сам Тарас Григорович Шевченко. Експерементує в кулінарії, замінюючі класичні спеції українськими.

Коля Петровський

м. Львів

Консультант з соціальних питань

Суддів вражав давньою українською стравою — шпундрою.

Юля Лисенко

м. Маріуполь

Єдине, що рятувало Юлю останній рік, — книга рецептів від Ектора. В березні 2022 року жінка на власні очі бачила, як росія руйнує і знищує її рідне місто — Маріуполь. На щастя, їй вдалося виїхати до Грузії, а згодом повернутися до України. Відтоді вона готує і вчиться експериментувати на кухні. Так, презентувала суддям запеченого голуба з овочевим пюре.Голуба, який врятував їй життя.

«В Маріуполі вже не було їжі. Пересуватися містом було неможливо, адже сиділи снайпери, які вбивали людей. А у нашого сусіда була голубятня. І ми ходили й брали собі для їжі тих птахів. Одного голуба ділила на п’ятьох. Їли один раз на день», — згадує Юля.

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Ілля Харламов

м. Київ

Блогер. Має 243 тисячі в тік-тоці, а також 25 тисяч в YouTube.

Подолав ожиріння, його пікова вага була 190 кг. Тож зараз веде блог про правильне і здорове харчування. Приготував для кастингу філе-міньйон зі спаржею, горошковим та бататовим пюре.

Наталія Ляхович

смт. Перегінське, Івано-Франківська область

Наталія представляла культуру Бойків, які не менш відомі, ніж Гуцули. Тож приготувлаа улюблену страву Івана Франку — гопку.

Тетяна Штайнбрунн

м. Вісембург, Франція

Має ресторан альзаської кухні у Франції.

Дар’я Мельник

м. Київ

Дар’я брала участь у першому сезоні «МастерШеф»

Сашко Козярчук

смт. Клесів, РІвненська обл.

Сашко передав всі дари лісу на своїй тарілці та отримав два «так» від суддів.

Вікторія Науменко

м. Вінниця

Вікторія державна службовиця, яка обожнює готувати. Суддям приготувала японський бісквіт з кокосовим молоком, чорничним гелем з лаймом.

Крім того, судді дали шанс Олені з карпатського містечка яка приготувала лигенці.

Юристу за фахом Богдану. Ользі з Запоріжжя, яка презентувала філе-міньйон зі спаржею. Кирилу — організатору дитячих садочків з Дніпра. Коля — стендап комік — також пройшов далі і вже у 2 випуску позмагається за місце у двадцятці.





Оксана Шевченко

м. Харків

Оксана працювала 25 років у поліції. Займалася навчанням особового складу. Вся ее семья – правоохоронці.

Ольга Рябенко

м. Київ

Ольга мама чотирьох дітей. Полюбляє подорожувати і пізнавати різні культури світу, тому числі і кулінарну. Суддям приготувала телячі мізки з грибами та соусом мадера.

Роман Нестерук

м. Буча

Роман зустрів війну вдома. Вся його родина на власні очі бачила колони орків, які заходили в місто. На щастя, вони евакуювалися. Проте коли повернулися додому, зрозуміли, що росіяни розстріляли їх будинок.

Катерина Дашевська

м. Варшава, Польща

Катя не вперше приходить на кастинг «МастерШеф». Дівчина брала участь у першому дитячому сезоні кулінарного шоу.

Мирослава з Закарпаття, Артем з Донецька, Іван з Луганської області, Марина з Києва, Петро з Зарічного також вразили суддів на кастингу. І не тільки стравами, а й гарною українською мовою!

Юлія Марковецька

м. Рівне

Юля власниця кейтерингової компанії. Кулінарія для неї — задоволення. Тож вирішила спробувати себе на проєкті.

Валерія Матрохіна

м. Харків

Валерія захоплюється не тільки стретчингом, а й кулінарією. Валерія принесла філе качки, батат у вигляді пюре та соус.

Руслан Батильчук

м. Житомир

У свої 19 років Руслан вже керує на кухні 12 людьми. Колись він прийшов працювати звичайним пекарем, а згодом доріс до керуючого. Все завдяки тому, що вже у 10 років займався випічкою. А у 15 вже відкрив свою першу кав’ярню.

Анна Скачко

м. Одеса

Анна вразила суддів не стільки своєю стравою, скільки бажанням навчитися готувати і поділитися енергетикою. Для конкурсу обрала страву, яку готувала вперше, тож вирішила ризикувати.

Катерина Радченко

м. Бердянськ

Катя поєднує духовний розвиток і кухню. Обожнює готувати і вивчати нові рецепти. Суддям презентувала інтерпретований Том кха.

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