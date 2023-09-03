Учасники МастерШеф 12 сезон: біографія учасників

Хто став учасниками 12 сезону «МастерШеф»: біографія двадцятки

Прем’єра «МастерШеф»-12 стала найкращою програмою минулої суботи. Більше 1 мільйона глядачів (аудиторія 4+, вся Україна), лідер слоту — так розпочалася історія нового сезону. Сьогодні, 2 вересня, вийшов 2 випуск кулінарного шоу, у якому визначилася двадцятка кулінарів-аматорів. Хто став учасниками 12 сезону — читайте в нашому матеріалі.

Артем Пересков

Вік: 34 роки

Місто: Донецьк, Київ

Власник мереж кав’ярень.

Артем з дитинства мріяв стати кухарем. Готує з 8 років. Навчався по Джиммі Оліверу.

З початку повномасштабної війни зі своїми сусідами готував їжу для військових та цивільних.

Ольга Рябенко

Вік: 38 років

Місто: Київ

Ольга мама чотирьох дітей. На початку повномасштабного вторгнення переїхала з сім’єю в Чорногорію, але перед участю в проєкті вони повернулися до Києва. Материнство не перешкода для її розвитку, навчалася в кулінарній школі Ольги Мартиновської. Обожнює подорожувати. В кожній країні відвудує найкращі ресторани, навіть якщо вони будуть у «Богом забутому селі Франції».

Ірина Давіденко

Вік: 23 роки

Місто: Канів

Іра переїхала жити з Києва у Канів, чим хоче показати молоді, що життя у маленькому містечку повинно існувати. Мріє відкрити в Каневі ресторан автентичної Черкаської кухні на новий лад. Називає себе травницею. Ходить у ліс, гори, поля, де збирає трави, з яких робить чаї.

Роман Нестерчук

Вік: 33 роки

Місто: Буча

Роман готував з дитинства, любив з бабусею замішувати тісто. В родині всі чоловіки вміють готувати. З 24 лютого вирішив активно допомагати Збройним силам, ТрО, а також мирним жителям. Після деокупації Київщини разом із родиною поверунвся до Бучі. Виявилося, що росіяни розбомбили їх будинок.

Юлія Марковецька

Вік: 38 років

Місто: Рівне

Заміжня, виховує двох дітей. Юлія мала свою чебуречну, яку відкрила на спір. Але через карантин бізнес довелося закрити. Зараз власниця магазину м’яса. З чоловіком радиться, але остаточне рішення приймає самостійно. Обожнює готувати в печі. Каже: «В мене не смачного не буває».

Олександр Козярчук

Вік: 24 роки

Місто: Рівне

Сашко навчався у Рівненському коледжі за спеціальністю харчових технологій. Наразі закінчує магістратуру в Полтаві. Грав у КВН, Одеській лізі сміху.

Більше на тему: Хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-12?

Руслан Батильчук

Вік: 19 років

Місто: Житомир

В 10 років Руслан вже почав займатись кондитеркою, а в 13 — працював на канікулах в пекарні, де робив торти та тістечка. В 14 років на канікулах працював баристою вдень, а вночі пік торти. В 15 років разом з родичами відкрив свою пекарню, яка пропрацювала 2 роки. Наразі працює завідуючим виробництва в пекарні, де керує штатом у 12 чоловік. На початку повномасштабної війни пік хліб для людей.

Іван Пєший

Вік: 34 роки

Місто: Київ

Іван працює офіціантом у винному закладі «Vino e Cucina». Обожнює готувати страви італійської кухні, підглядає в кухарів соуси і рецепти, але за робочі поверхні переходити повністю поки боїться. Можливо перемога у проекті стане поштовхом.

Оксана Шевченко

Вік: 56 років

Місто: Харків

Пенсіонер Національної Поліції, підполковник, зараз працює кадровиком в рекрутинговому центрі Нацполіції. Чоловік майор — пенсіонер, дочка старший слідчий в поліції. На початку повномасштабної війни з Харкова не виїздила, бо давала присягу українському народу.

Валерія Матрохіна

Вік: 24 роки

Місто: Луганськ, Харків

Валерія викладає танці, стретчинг та танці на підборах. Хотіла відкрити бізнес конкурсів краси. Готує з 17 років відколи почала жити з хлопцем. Захоплюється талантом учасниці «МастерШеф» Катерини Великої.

Марина Швець

Вік: 23 роки

с. Софіївська Борщагівка (Київська область)

Марина навчалася на кухаря. Наразі безробітня. Мала досвід у ресторанному бізнесі — відкривала кав’ярню разом із подругою.

Ілля Харламов

Вік: 40 років

Місто: Київ

Одружений. Має доньку. Ілля власник магазину китайського чаю та чайного простору.

Блогер-кулінар, в Тік-тоці має аудиторію в 228 тисяч. Проєкт «МастерШеф» для нього — це не перший виклик самому собі. Адже чоловік схуд на 100+ кг за 20 місяців.

Тетяна Штайнбрунн

Вік: 41 рік

Місто: Вісембург (Франція)

Власниця ресторану альзакської кухні у Франції, де живе останні шість років. Познайомилась з чоловіком на сайті знайомств, де спілкувалися за допомогою перекладача. Зараз прагне довести чоловікові, що вона не просто може мити, прибирати у їх закладі, а керувати виробничими процесами.

Коли почалася війна, Тетяна приймала біженців з України, а ресторан годував їх безкоштовно.

Вікторія Науменко

Вік: 32 роки

Місто: Вінниця

Вікторія заміжня, має 2 дітей. Зараз в декреті. Переможниця чемпіонату України по сумо. Мала їхати на чемпіонат Європи, але не поїхала, бо завагітніла. Обожнює випікати десерти, виготовляє солодощі на замовлення. Тато та чоловік проти того, щоб вона займалася тортами.

Петро Федюшко

Вік: 22 роки

Місто: Рівне

Петро працює в банківській сфері аналітиком бізнесу, консультує бізнес-клієнтів, проводить фінансово-економічний аналіз. Любить спорт, підтримувати фізичну форму. Найбільше хобі — це смачно поїсти та смачно приготувати. Від участі в «МастерШеф» хоче отримати досвід для відкриття власного закладу.

Микола Петровський

Вік: 27 років

Місто: Львів

Микола народився у Львові, згодом переїхав до Києва. У Львові працював офіціантом. Обожнював цю роботу за спілкування з людьми. В дитинстві бабуся навчала його готувати. Тож це найтепліші спогади з дитинства. Мріє про свій ресторан з відкритою кухнею, де приготування буде частиною перформансу.

Дмитро Давиденко

Вік: 41 рік

Місто: Сіетл (США)

Останні 7 років жив у США.

Бізнесмен, діяльність якого пов’язана з рітейлом. Коли почалася війна, одразу купив квиток та приїхав в Україну. Відкрив волонтерський центр. За 4 місяці допоміг 890 біженцям.

У коханні у кулінарії винен «МайстерШеф». Він не любив готувати, але побачивши перші випуски, почав.

Ганна Скачко

Вік: 41рік

Місто: Одеса

Волонтер. Є організатором клубу «Холостяк», де збираються пари на вечори, екскурсії, посиденьки біля моря та гри на гітарі.

Мирослава Пекарюк

Село: Ділове, Закарпаття

Мирослава обожнює готувати м’ясо та салати, поєднувати цікаві смаки. Вся родина та подруги її підтримують. З другом веде кулінарний Тік-токи. Мріє в майбутньому випустити свою книгу та ділитись крутими рецептами.

Катерина Радченко

Вік: 26 років

Місто: Бердянськ, Дрогобичі

Закінчила курси нумеролога-таролога. Розкинула карти та побачила що в найближчий час чекають великі зміни у житті. На кухні працює з 16 років. Коли почалась війна, жили з родиною 26 чоловік в 3-х кімнатній квартирі. На таку велику родину за день йшов мішок картоплі.

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