МастерШеф 12 сезон 2 випуск: анонс від 02.09.2023

Хто пройде в двадцятку проєкту «МастерШеф»-12 у 2 випуску?

Вже цієї суботи, 2 вересня, на телеканалі СТБ вийде 2 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12. Перший відбірковий етап позаду, проте на кулінарів чекає ще не одне випробування. Наразі вони боротимуться за місце в сезоні. Хто пройде в двадцятку проєкту «МастерШеф»-12 у 2 випуску? Не пропустіть вже 2 вересня о 19:00 на СТБ.

«Слава Україні» — не тільки національне гасло, яке єднає нас усіх. У 12 сезоні — це пряме завдання кожного учасника. Усе, що кожен робитиме на кухні, має слугувати одній цілі — примноження слави України. Судді вимагатимуть лише одного — бути гідними називатися українськими кухарями.

Окупанти прагнули вкрасти не тільки наші території, а й культурні цінності. В тому числі й кулінарні — борщ, вареники та сирники! Але ці страви були, є і будуть українськими. Ні для кого не секрет, що сирники Володимира Ярославського — одні з найкращих в Україні. Тож кухарям пощастить пройти майстер-клас від суворого судді. Проте матимуть аматори тільки один шанс. Адже той, хто не впорається, — поїде додому.

І поки Володимир поділиться своїм рецептом сирників, Ектор та Ольга приготують деякі сюрпризи для наступних випробувань. Аби здобути інгредієнти для сирників, доведеться проявити себе як гарний селянин, яким вміє дбати за перепілками. Чим ще будуть шоковані аматори у 2 випуску?

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Крім того, на початковому етапі учасникам доведеться показати, наскільки вони мають розвинені смакові рецептори. І проходити це випробування будуть в командах.

Не пропустіть 2 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 2 вересня, о 19:00 на СТБ.

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