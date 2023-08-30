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МастерШеф

Кто пройдет в двадцатку проекта «МастерШеф»-12 во 2 выпуске?

30.08.2023

Уже в эту субботу, 2 сентября, на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. Первый отборочный этап позади, однако кулинаров ждет еще не одно испытание. Сейчас они будут бороться за место в сезоне. Кто пройдет в двадцатку проекта «МастерШеф»-12 во 2 выпуске? Не пропустите уже 2 сентября в 19:00 на СТБ.

МастерШеф 12 сезон 2 выпуск: анонс от 02.09.2023

«Слава Украине» — не только национальное приветствие, которое объединяет всех нас. В 12 сезоне – это прямая задача каждого участника. Все, что каждый будет делать на кухне, должно служить одной цели — умножение славы Украины. Судьи потребуют только одного — быть достойными называться украинскими поварами.

оккупанты стремились украсть не только наши территории, но и культурные ценности. В том числе и кулинарные – борщ, вареники и сырники! Но эти блюда были, есть и будут украинскими. Ни для кого не секрет, что сырники Владимира Ярославского – одни из лучших в Украине. Поварам посчастливится пройти мастер-класс от строгого судьи. Однако у аматоров будет только один шанс. Ведь тот, кто не справится, поедет домой.

МастерШеф 12 сезон 2 выпуск: анонс от 02.09.2023

И пока Владимир поделится своим рецептом сырников, Эктор и Ольга приготовят некоторые сюрпризы для последующих испытаний. Чтобы получить ингредиенты для сырников, придется проявить себя как хороший фермер, умеющий заботиться о перепелках. Чем еще будут шокированы аматоры во 2-м выпуске?

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Кроме того, на начальном этапе участникам придется показать, насколько они обладают развитыми вкусовыми рецепторами. И проходить это испытание будут в командах.

Не пропустите 2 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 2 сентября, в 19:00 на СТБ.

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