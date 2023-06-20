Паляниця з полуницею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарної паляниці з полуницею! Ніжний духмяний пиріг із сезонною ягодою — його легко приготувати до чаю.

Інгредієнти: Інгредієнти:

Яйця – 2 шт

Цукор – 90 грам

Ванільний цукор – 10 грам

Йогурт без додавань – 200 грам

Олія – 120 грам

Розпушувач – 10 грам

Борошно – 220 грам

Полуниця – 400 грам +1 ст. л. крохмалю

Форма роз’ємна – 20 см

Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром та ванільним цукром

Додайте йогурт, олію, збивайте далі

Просійте борошно та розпушувач, збивайте

Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією

Виливаємо половину тіста

Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці

Виливаємо решту тіста

Зверху викладаємо решту полуниці

Випікаємо 1 годину при температурі 160С

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