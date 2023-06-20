Паляниця з полуницею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
20.06.2023
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарної паляниці з полуницею! Ніжний духмяний пиріг із сезонною ягодою — його легко приготувати до чаю.
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт
- Цукор – 90 грам
- Ванільний цукор – 10 грам
- Йогурт без додавань – 200 грам
- Олія – 120 грам
- Розпушувач – 10 грам
- Борошно – 220 грам
- Полуниця – 400 грам +1 ст. л. крохмалю
Форма роз’ємна – 20 см
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром та ванільним цукром
- Додайте йогурт, олію, збивайте далі
- Просійте борошно та розпушувач, збивайте
- Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією
- Виливаємо половину тіста
- Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці
- Виливаємо решту тіста
- Зверху викладаємо решту полуниці
- Випікаємо 1 годину при температурі 160С
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