Пирог с клубникой: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
20.06.2023
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного пирога с клубникой! Нежный ароматный пирог с сезонной ягодой – его легко приготовить к чаю.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 90 грамм
- Ванильный сахар – 10 грамм
- Йогурт без добавлений – 200 грамм
- Масло растительное – 120 грамм
- Разрыхлитель – 10 грамм
- Мука – 220 грамм
- Клубника – 400 грамм +1 ст. л. крахмала
Форма разъемная – 20 см
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром
- Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше
- Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте
- Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом
- Выливаем половину теста
- Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники
- Выливаем остальное тесто
- Сверху выкладываем оставшуюся клубнику
- Выпекаем 1 час при температуре 160С
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