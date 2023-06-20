Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
МастерШеф

Пирог с клубникой: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

20.06.2023

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного пирога с клубникой! Нежный ароматный пирог с сезонной ягодой – его легко приготовить к чаю.

Пирог с клубникой: рецептИнгредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 90 грамм
  • Ванильный сахар – 10 грамм
  • Йогурт без добавлений – 200 грамм
  • Масло растительное – 120 грамм
  • Разрыхлитель – 10 грамм
  • Мука – 220 грамм
  • Клубника – 400 грамм +1 ст. л. крахмала

Форма разъемная – 20 см

Способ приготовления:

  • Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром
  • Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше
  • Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте
  • Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом 
  • Выливаем половину теста
  • Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники
  • Выливаем остальное тесто
  • Сверху выкладываем оставшуюся клубнику
  • Выпекаем 1 час при температуре 160С

Больше по теме: Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром: рецепт

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Пирог с клубникой: рецепт
МастерШеф

Как замесить тесто на вареники

 Салат «Цезарь»
МастерШеф

Салат «Цезарь»: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

 Пирог с клубникой: рецепт
МастерШеф

Кто стал победителем «МастерШеф. Профессионалы»-4?

 Пирог с клубникой: рецепт
МастерШеф

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 18 выпуске в шаге от суперфинала?

 Пирог с клубникой: рецепт
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4: кто станет победителем сезона?

 Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура
МастерШеф

Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура: рецепт от Паши Серветника
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить