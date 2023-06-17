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Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 18 випуску за крок до суперфіналу?

17.06.2023

У 18 випуску чорних фартухів уже не було! Учасники вийшли на останнє змагання сезону! Конкуренція неймовірна, а от головним критерієм, за яким судді вирішували, хто гідний потрапити у суперфінал був його прогрес протягом сезону. Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 18 випуску за крок до суперфіналу? А хто став суперфіналістами сезону 2023 — читайте в матеріалі STB.UA.

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

«Ми хочемо порівняти, якими ви були, і якими стали. Для цього вам знадобиться те, що ховається під коробками-загадками. Це набір продуктів, з яким ви прийшли на кастинг проєкту. Та сьогодні з цих інгредієнтів ви маєте приготувати страву, яка кардинально відрізнятиметься. Використати маєте всі продукти, адже це продемонструє, що ви виросли і розумієте кожну складову», — повідомили судді.

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Фіналисти взялися за роботу. Випробування надважливе, адже воно могло стати прохідним квитком у суперфінал. Або ж… перепоною до перемоги.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 17: хто залишив проєкт за крок до фіналу?

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Олексій презентував галантин з трьох видів м’яса з чіпсом із кускусу, печеним перцем та соусом на основі йогурту. Прикрасив маслом із зелені, з додаванням розмарину. 

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Артем подав кульки з лосося, топінамбур з кардамоном і емульсією з м’ятою.  

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Сашко приготував смажену курку з овочевими пюре, маринованим коренем селери, фурікаке зі шкірки та булочкою бріош. 

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Іван вирішив працювати з капелліні з соусом чеддером.

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

А от Антон традиційно взяв картоплю і поєднав її зі свинячим животом. 

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 18 випуску за крок до суперфіналу?   

Настав хвилюючий момент. Ектор оголосив ім’я тих, хто втратив можливість боротися за перемогу. Страва Олексія нагадала суддям ту, яку він презентував на кастингу. Тож, на жаль, за крок до суперфіналу учасник залишив проєкт.

«Ми побачили вашу неймовірну еволюцію! Ваші зміни і ваш прогрес. Але сьогодні ви залишилися в зоні комфорту. Не бійтеся ризикувати, і тоді ви точно досягнете успіху. А зараз… маємо попрощатися», — попрощалися судді з Олексієм Шуляченком.

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

А от другий учасник, який також залишив проєкт, був Сашко Гриценко. Надмірна кількість продуктів зіграли з ним злий жарт, адже кухар не зміг об’єднати їх у спільну картинку кулінарії. 

«Маю надію, що всім було весело. Я з вами кайфував. Я перемагав на багатьох міжнародних конкурсах і хотів відчути знову щось подібне. Мені дуже хотілося потрапити в суперфінал… Але, таке життя», — підсумував Олександр.

Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у 18 випуску за крок від перемоги

Тож за крок до суперфіналу проєкт «МастерШеф. Профессионалы»-4 залишили Олексій Шуляченко і Сашко Гриценко.     

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