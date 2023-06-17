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Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 18 выпуске в шаге от суперфинала?

17.06.2023

В 18 выпуске черных фартуков уже не было! Участники вышли на последнее соревнование сезона! Конкуренция невероятная, а вот главным критерием, по которому судьи решали, кто достоин попасть в суперфинал, был его прогресс в течение сезона. Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 18 выпуске в шаге от суперфинала? А кто стал суперфиналистами сезона 2023 – читайте в материале STB.UA.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

«Мы хотим сравнить, какими вы были и какими стали. Для этого вам понадобится то, что прячется под коробками-загадками. Это набор продуктов, с которыми вы пришли на кастинг проекта. Но сегодня из этих ингредиентов вы должны приготовить блюдо, которое будет кардинально отличаться. Использовать нужно все продукты, ведь это продемонстрирует, что вы выросли и понимаете каждую составляющую», — сообщили судьи.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Финалисты принялись за работу. Испытание очень важно, ведь оно могло стать проходным билетом в суперфинал. Или… преградой к победе.

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Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Алексей презентовал галантин из трех видов мяса с чипсом из кускуса, печеным перцем и соусом на основе йогурта. Украсил маслом из зелени, с добавлением розмарина.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Артем подал шарики из лосося, топинамбур с кардамоном и эмульсией с мятой.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Саша приготовил жареную курицу с овощными пюре, маринованным корнем сельдерея, фурикаке из кожуры и булочкой бриош.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Иван решил работать с капеллини с соусом чеддером.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

А вот Антон традиционно взял картофель и соединил его со свиным животом.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 18 выпуске в шаге от суперфинала?

Наступил волнующий момент. Эктор объявил имена тех, кто лишился возможности бороться за победу. Блюдо Алексея напомнило судьям то, которое он презентовал на кастинге. К сожалению, в шаге от суперфинала участник покинул проект.

«Мы увидели вашу невероятную эволюцию! Ваши перемены и ваш прогресс. Но сейчас вы остались в зоне комфорта. Не бойтесь рисковать, и тогда вы точно добьетесь успеха. А сейчас… мы должны попрощаться», — попрощались судьи с Алексеем Шуляченко.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

А вот второй участник, также покинувший проект, был Саша Гриценко. Чрезмерное количество продуктов сыграли с ним злую шутку, ведь повар не смог объединить их в общую картинку кулинарии.

«Надеюсь, что всем было весело. Я с вами кайфовал. Я побеждал на многих международных конкурсах и хотел ощутить снова нечто подобное. Мне очень хотелось попасть в суперфинал… Но такая жизнь», — подытожил Александр.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 18 выпуске в шаге от победы

Так что в шаге от суперфинала проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинули Алексей Шуляченко и Саша Гриценко.

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