МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 17 от 10.06.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 17: кто покинул проект в шаге от финала?

Финишная прямая! 17 выпуск – это последний рывок и возможность развеять все сомнения. На этой неделе ставки поднялись высоко, как никогда. От испытаний зависел кулинарный уровень не только проекта, но и Украины. Чем удивлял новый выпуск от 10.06.2023 года? И кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в шаге от финала? Узнайте в материале STB.UA.

В первом испытании шестерка участников разделилась на две команды. Капитанами стали Иван Иванчук и Антон Гильчук. Проект посетили уважаемые гости — официальный посол Эстонии в Украине и временно поверенный в делах посольства Турции с коллегами. Напомним, что Эстония по проценту ВВП помогает Украине больше всего. А вот знаменитый турецкий Байрактар уже стал элементом фольклорности. Задание: приготовить 6 блюд, по три на каждую делегацию.

Команды подавали кебаб из баранины, мороженое из сала, мидии с красным луком и брынзой, пахлаву, фаршированный кальмар и т.д. Победу получили синие: Иван, Артем и Саша. А вот вся команда красных получила черные фартуки.

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«Мы начинаем последний индивидуальный конкурс на пути к финальному эпизоду. В последний раз у вас есть выбор: либо приложить все усилия и подняться на балкон, либо оказаться в черном. Конкурс имеет максимальный уровень сложности. Справиться с ним – доказать, что вы достойны финала. Победитель прошлого конкурса получает бонус. Назовем это «контрольный пакет ценных бумаг». На этих карточках названия аллергенов, часто встречающихся у посетителей. Каждый участник должен приготовить два блюда – основное и десерт. Иван определит по три аллергена, которые вам раздаст», — объяснили судьи.

Так, например, Алексей должен был приготовить киш-лорен и медовик, не используя аллергены кунжута, цитруса и лактозы. Артему повезло на бургер и штрудель. Аллергены были алкоголь, желатин и какао. Так что найти альтернативу было возможно. Эдуарду Иван избрал сациви и захер. А вот в качестве элементов, которые пришлось исключать из блюда, – соль, хитин, люпин.

Хуже всего справился Иван Иванчук. Неожиданно он отправился на битву черных доказывать, что достоин финала.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 17 выпуске от 10.06.2023?

Что отличает профессионала от любителя? Способность исправлять ошибки! Под коробками-загадками лежали те задачи, с которыми участники когда-то не смогли справиться.

Так Алексею напомнили конкурс с участием Супермам, когда он не справился с блюдом из гречки и печени. Антону напомнили о том, что он много выдумывает. Так что стоит доказать, что он умеет готовить классику! Эдуарду нужно было интегрировать творог в десерт и сделать вкусный бисквит. Ивану же пришлось выполнить задание по предыдущему конкурсу: приготовить без использования аллергенов. Однако Эдик не смог справиться с этой задачей.

Так что в 17 выпуске от 10.06.2023 проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинул Эдуард Лазаренко.

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