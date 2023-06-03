МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 16 от 03.06.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 16: возвращение в школьные годы, проверка зрения и изучение итальянского языка

Приближается полуфинал. Профессионалы понимают, что одна ошибка может помешать одержанию победы. Поэтому в 16 выпуске участники слишком ответственно отнеслись ко всем задачам. А вот судьи решили вернуть соперников в школьные годы, более того, проверить их зрение и знание алфавита. Чем еще поражал 16 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 03.06.2023? Читайте на сайте STB.UA.

7 участников посетили кухню проекта. Традиционно их ждали судьи «МастерШеф. Профессионалы», сообщившие об условиях первого конкурса 16 недели. Первое испытание – индивидуальное. Но за продукты поварам пришлось изрядно… думать!

«Сегодня вы вспомните школу. Будете сдавать контрольные экзамены. Будет 7 раундов, в каждом из которых мы проверим ваши кулинарные знания. Во время каждого раунда вы будете писать как можно больше названий, процессов и блюд. Тот, кто напишет больше правильных ответов, получит 7 ингредиентов для приготовления», — сообщил Эктор.

А вот тот, кто побеждал в каждом отдельном раунде, имел возможность выбрать себе продукт, а также распределить другие составляющие между соперниками.

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Вопросы были следующими: перечислить как можно больше частей говяжьей туши, упомянуть правильные названия способов нарезки (на французском), указать все разновидности пасты, прописать соусы и супы и т.д. Из полученных продуктов Иван подал почки гриль со свекольной глазурью, Алексей — свинину, маринованную в кефире и маринованной пекинской капустой. Регина презентовала лазанью из гребешка и кабачка, а Саша подал курицу с овощами, под корой пастернака. Лучшее блюдо презентовал Артем — ризотто из сельдерея, с кусочками бергамота, чили и кинзой. Также среди лидеров отметили Ивана Иванчука. А вот самой слабой сегодня была Регина, ведь неудачно использовала деликатный и ценный продукт — морской гребешок.

Второй конкурс был командным. Капитанами стали Артем и Саша. Профессионалам удалось получить известный и уникальный мастер-класс от итальянского шефа. Условия следующие: посмотреть рецептуру и процессы приготовления трех блюд, а затем воспроизвести их. Единственное, что можно изменить, – презентацию.

«По нашей просьбе, итальянский шеф покажет мастер-класс трех итальянских шедевров, но с нотками украинской кухни. Мы неоднократно просили вас добавлять украинское в ваши подачи и процессы. А теперь вы сможете увидеть, как это делает шеф одной из самых кулинарных стран мира», — отметят судьи.

Кулинарный философ по призванию, химик по образованию, путешественник и блогер — Марко Черветти. Участники не получили перевод его рецептуры с итальянского. Им пришлось просто почувствовать украинско-итальянское настроение и воспроизвести его.

Команда Артема Кабулахина решила отойти от рецептуры и подать схожие позиции. Однако такие блюда оказались не совсем удачными. Следовательно, капитан и вся его команда получили черные фартуки.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 16 выпуске от 03.06.2023?

В 16 выпуске на битве черных оказались Эдуард, Регина, Антон и Артем. Конкурс начали с проверки… зрения! А дальше перешли к условиям битвы.

«Мы еще раз хотим проверить ваши знания в кулинарии. И для этого выбрали такой оригинальный способ. С каждым из вас мы обратили внимание на ту букву, с которой вы совершили ошибку. И именно от нее зависит ваша судьба на проекте. Вы будете готовить только те продукты, которые начинаются на букву, которую вы не увидели. Из набранных продуктов вы должны приготовить одно блюдо», — сообщили судьи о сложных условиях битвы черных.

К сожалению, совместить найденные продукты на букву «Ф» не смогла Регина Белоткач. Так что в 16 выпуске от 03.06.2023 проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинула именно она.

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