МастерШеф Професіонали-4 випуск 16 від 03.06.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 16: повернення у шкільні роки, перевірка зору та вивчення італійської мови

Наближається півфінал. Професіонали розуміють, що одна помилка може стати на заваді здобуття перемоги. Тож у 16 випуску учасники занадто відповідально поставилися до всіх завдань. А от судді вирішили повернути суперників у шкільні роки, ба більше, перевірити їх зір і знання абетки. Чим ще вражав 16 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 від 03.06.2023? Читайте в матеріалі STB.UA.

7 учасників завітали на кухню проєкту. Традиційно на них чекали судді «МастерШеф. Професіонали», які повідомили про умови першого конкурсу 16 тижня. Перше випробування — індивідуальне. Але за продукти кухарям довелося добряче… думати!

«Сьогодні ви згадаєте школу. Матимете контрольні іспити. Буде 7 раундів, в кожному з яких ми перевіримо ваші кулінарні знання. Під час кожного раунду ви писатимете якомога більше назв, процесів і страв. Той, хто напише найбільше правильних відповідей — отримає 7 інгредієнтів для приготування», — повідомив Ектор.

А от той, хот перемагав у кожному окремому раунді, мав можливість обрати собі продукт, а також розпреділити інші складові між суперниками.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 15: Супермами на дегустації дитячого харчування

Запитання були наступними: перелічити якомога більше частин яловичої туші, згадати правильні назви способів нарізки (французькою), вказати всі різновиди пасти, написати соуси і супи тощо. З отриманих продуктів Іван подав нирки гриль з буряковою глазур’ю, Олексій — свинину, мариновану в кефірі та маринованою пекінською капустою. Регіна презентувала лазанью з гребінця та кабачка, а Сашко подав курку з овочамі, під корою пастернаку. Найкращу страву презентував Артем — різотто з селери, зі шматочками бергамоту, чилі і кінзою. Також серед лідерів відзначити Івана Іванчука. А от найгіршою сьогодні була Регіна, адже недоречно використала делікатний і коштовний продукт — гребінець.

Другий конкурс був командним. Капітанами стали Артем і Сашко. Професіоналам пощастило отримати відомий і унікальний майстер-клас від італійського шефа. Умови наступні: подивитися рецептуру і процеси приготування трьох страв, а далі відтворити їх. Єдине, що можна змінити, — презентацію.

«На наше прохання, італійський шеф покаже майстер-клас трьох італійських шедеврів, але з нотками української кухні. Ми неодноразово просили вас додавати українське у ваші подачі і процеси. А тепер ви зможете побачити, як це робить шеф однієї з найбільш кулінарних країн світу», — зауважать судді.

Кулінарний філософ за покликанням, хімік за освітою, мандрівник і блогер — Марко Черветті. Учасники не отримали переклад його рецептури з італійської. Тож їм довелося просто відчути українсько-італійський настрій і відтворити його.

Команда Артема Кабулахіна вирішила відійти від рецептури та подати схожі позиції. Однак такі страви були не зовсім вдалими. А отже, капітан і вся його команда отримали чорні фартухи.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 16 випуску від 03.06.2023?

У 16 випуску на битві чорних опинилися Едуард, Регіна, Антон і Артем. Конкурс розпочали з перевірки… зору! А далі перейшли до умов битви.

«Ми вкотре хочемо перевірити ваші знання з кулінарії. І для цього обрали такий оригінальний спосіб. З кожним із вас ми звернули увагу на ту букву, з якою ви допустилися помилки. І саме від неї залежить ваша доля на проєкті. Ви будете готувати лише з тих продуктів, які починаються на літеру, яку ви не побачили», — повідомили судді про складні умови битви чорних.

На жаль, поєднати знайдені продукти на літеру «Ф» не змогла Регіна Білоткач. Тож у 16 випуску від 03.06.2023 проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишила саме вона.

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ