МастерШеф Професіонали-4 випуск 17 від 10.06.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 17: хто залишив проєкт за крок до фіналу?

Фінішна пряма! 17 випуск — це останній ривок і можливість розвіяти всі сумніви. На цьому тижні ставки піднялися високо, як ніколи. Від випробувань залежав кулінарний рівень не тільки проєкту, а й України. Чим дивував новий випуск від 10.06.2023? І хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 за крок до фіналу? Дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

У першому випробуванні шестірка учасників розділилася на дві команди. Капітанами стали Іван Іванчук і Антон Гільчук. На проєкт завітали поважні гості — офіційний посол Естонії в Україні та тимчасово повірений у справах посольства Туреччини з колегами. Нагадаємо, що Естонія за відсотком ВВП допомагає Україні найбільше. А от славнозвісний турецький Байрактар вже став елементом фольклорності. Завдання: приготувати 6 страв, по три на кожну делегацію.

Команди подавали кебаб із баранини, морозиво з сала, мідії з червоною цибулею та бринзою, пахлаву, фарширований кальмар тощо.Перемогу здобули сині: Іван, Артем та Сашко. А от вся команда червоних отримала чорні фартухи.

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«Ми розпочинаємо останній індивідуальний конкурс на шляху до фінального епізоду. Востаннє у вас є вибір: або докласти всі зусилля і піднятися на балкон, або опинитися в чорному. Конкурс має максимальний рівень складності. Справитися з ним — довести, що ви гідні фіналу. Переможець минулого конкурсу отримує бонус. Назвімо це “контрольний пакет цінних паперів”. На цих картках назви алергенів, які часто трапляються у відвідувачів. Кожен учасник має приготувати дві страви — основну і десерт. Іван визначить по три алергени, які роздасть вам», — пояснили судді.

Так, наприклад, Олексій мав приготувати кіш-лорен і медовик, не використовуючи алергени кунжуту, цитрусу і лактози. Артему пощастило на бургер і штрудель. Алергени були також не суттєвими: алкоголь, желатин і какао. Тож знайти альтернативу було можливо. Едуарду Іван обрав сациві і захер. А от в якості елементів, які довелося виключати зі страви, — сіль, хітин, люпин.

Найгірше впорався Іван Іванчук. Тож несподівано він відправився на битву чорних доводити, що гідний фіналу.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 17 випуску від 10.06.2023?

Що відрізняє професіонала від аматора? Здатність виправляти власні помилки! Тож під коробками-загадками лежали ті завдання, з якими учасники колись не змогли впоратися.

Так Олексію нагадали конкурс із участю Супермам, коли він не впорався зі стравою з гречки і печінки. Антону нагадали про те, що він забагато вигадує. Тож варто довести, що він вміє готувати класику! Едуарду потрібно було інтегрувати кисломолочний сир у десерт і зробити смачний бісквіт. Івану ж довелося виконати завдання з попереднього конкурсу: приготувати без використання алергенів. Проте Едік не зміг впоратися з цим завданням.

Тож у 17 випуску від 10.06.2023 проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишив Едуард Лазаренко.

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