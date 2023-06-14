«МастерШеф. Професіонали»-4: хто стане переможцем сезону?

Вже цієї суботи, 17 червня, відбудеться довгоочікуваний фінал проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. У 18 випуску чорних фартухів не буде. Учасники вийдуть на своє останнє змагання. Тож конкуренція неймовірна, а от головним критерієм, за яким судді вирішуватимуть, хто гідний потрапити у суперфінал буде його прогрес протягом сезону. Хто залишить проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 18 випуску за крок до суперфіналу? Та хто стане переможцем сезону 2023 — дивіться 17.06.2023 о 19:00 на СТБ!

Протягом сезону учасники випікали бісквіти попри ракетні обстріли, готували морозиво з квашеної капусти без світла, робили київські торти попри повітряні тривоги, встигали ділитися з глядачами своїми рецептами до початку комендантської години. І головне, щосекунди пам’ятали, яку ціну платять наші воїни на фронті, аби була змога займатися улюбленою справою на кухні «МастерШеф».

На фіналістів очікує надважливе випробування, адже воно може стати прохідним квитком до першого місця. Або ж… перепоною до перемоги.

«Ми хочемо порівняти, якими ви були, і якими стали. Для цього вам знадобиться те, що ховається під коробками-загадками… Це продемонструє, наскільки ви виросли і розумієте кожну складову», — повідомлять судді.

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Хто залишить проєкт за крок до перемоги? Невже один з фіналістів подасть сире м’ясо? Хто потрапить до трійки, яка подаватиме страви суддям на останню дегустацію сезону? І нарешті, хто став найкращим кухарем країни та переможцем «МастерШеф. Професіонали»-4?

«Це квінтесенція всх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці», — скаже переможець. Та хто це буде?

Не пропустіть вже цієї суботи, 17 червня, фінальний, 18 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 о 19:00!

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 18 випуску? Дивіться анонс 18 випуску МастерШеф Професіонали 4 сезон від 17.06.2023 на сайті СТБ і дізнайтеся, хто переможе

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