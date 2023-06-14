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«МастерШеф. Професіонали»-4: хто стане переможцем сезону?

14.06.2023

Вже цієї суботи, 17 червня, відбудеться довгоочікуваний фінал проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. У 18 випуску чорних фартухів не буде. Учасники вийдуть на своє останнє змагання. Тож конкуренція неймовірна, а от головним критерієм, за яким судді вирішуватимуть, хто гідний потрапити у суперфінал буде його прогрес протягом сезону. Хто залишить проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 18 випуску за крок до суперфіналу?  Та хто стане переможцем сезону 2023 — дивіться 17.06.2023 о 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023

Протягом сезону учасники випікали бісквіти попри ракетні обстріли, готували морозиво з квашеної капусти без світла, робили київські торти попри повітряні тривоги, встигали ділитися з глядачами своїми рецептами до початку комендантської години. І головне, щосекунди пам’ятали, яку ціну платять наші воїни на фронті, аби була змога займатися улюбленою справою на кухні «МастерШеф». 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023

На фіналістів очікує надважливе випробування, адже воно може стати прохідним квитком до першого місця. Або ж… перепоною до перемоги.

«Ми хочемо порівняти, якими ви були, і якими стали. Для цього вам знадобиться те, що ховається під коробками-загадками… Це продемонструє, наскільки ви виросли і розумієте кожну складову», — повідомлять судді.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 17: хто залишив проєкт за крок до фіналу?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023

Хто залишить проєкт за крок до перемоги? Невже один з фіналістів подасть сире м’ясо? Хто потрапить до трійки, яка подаватиме страви суддям на останню дегустацію сезону? І нарешті, хто став найкращим кухарем країни та переможцем «МастерШеф. Професіонали»-4? 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023

«Це квінтесенція всх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці», — скаже переможець. Та хто це буде?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023

Не пропустіть вже цієї суботи, 17 червня, фінальний, 18 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 о 19:00!  

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск: анонс від 17.06.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 18 випуску? Дивіться анонс 18 випуску МастерШеф Професіонали 4 сезон від 17.06.2023 на сайті СТБ і дізнайтеся, хто переможе

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