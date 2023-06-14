Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4: кто станет победителем сезона?

14.06.2023

Уже в эту субботу, 17 июня, состоится долгожданный финал проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. В 18 выпуске черных фартуков не будет. Участники выйдут на свое последнее соревнование. Так что конкуренция невероятная, а вот главным критерием, по которому судьи будут решать, кто достоин попасть в суперфинал, будет его прогресс в течение сезона. Кто покинет проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 18 выпуске в шаге от суперфинала? И кто станет победителем сезона 2023 — смотрите 17.06.2023 в 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023

В течение сезона участники выпекали бисквиты, несмотря на ракетные обстрелы, готовили мороженое из квашеной капусты без света, делали киевские торты, несмотря на воздушные тревоги, успевали делиться со зрителями своими рецептами до начала комендантского часа. И главное, каждую секунду помнили, какую цену платят наши воины на фронте, чтобы была возможность заниматься любимым делом на кухне «МастерШеф».

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023

Финалистов ожидает сверхважное испытание, ведь оно может стать проходным билетом к первому месту. Или… преградой к победе.

«Мы хотим сравнить, какими вы были и какими стали. Для этого вам понадобится то, что прячется под коробками-загадками… Это продемонстрирует, насколько вы выросли и понимаете каждую составляющую», — сообщат судьи.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 17: кто покинул проект в шаге от финала?

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023

Кто покинет проект в шаге от победы? Неужели один из финалистов подаст сырое мясо? Кто попадет в тройку, которая будет подавать блюда судьям на последнюю дегустацию сезона? И, наконец, кто стал лучшим поваром страны и победителем «МастерШеф. Профессионалы»-4?

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023

«Это квинтэссенция всех эмоций, которые были во мне на протяжении всех месяцев съемок. Это сильно! И это то, какие мы, украинцы», — скажет победитель. Кто это будет?

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023

Не пропустите уже в эту субботу, 17 июня, финальный, 18 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 19:00!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023

МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 18 выпуске? Смотрите анонс 18 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 17.06.2023 на сайте СТБ и узнайте, кто победит

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 17: кто покинул проект в шаге от финала?

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 17: от каких испытаний будет зависеть кулинарный уровень не только проекта, но и Украины?

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 16: возвращение в школьные годы, проверка зрения и изучение итальянского языка

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4: неужели в 16 выпуске участники будут сдавать кулинарные экзамены?

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 15: Супермамы на дегустации детского питания

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4: почему Супермамы посетят 15 выпуск, и как участники вернутся в школьные годы?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить