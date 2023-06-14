«МастерШеф. Профессионалы»-4: кто станет победителем сезона?

Уже в эту субботу, 17 июня, состоится долгожданный финал проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. В 18 выпуске черных фартуков не будет. Участники выйдут на свое последнее соревнование. Так что конкуренция невероятная, а вот главным критерием, по которому судьи будут решать, кто достоин попасть в суперфинал, будет его прогресс в течение сезона. Кто покинет проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 18 выпуске в шаге от суперфинала? И кто станет победителем сезона 2023 — смотрите 17.06.2023 в 19:00 на СТБ!

В течение сезона участники выпекали бисквиты, несмотря на ракетные обстрелы, готовили мороженое из квашеной капусты без света, делали киевские торты, несмотря на воздушные тревоги, успевали делиться со зрителями своими рецептами до начала комендантского часа. И главное, каждую секунду помнили, какую цену платят наши воины на фронте, чтобы была возможность заниматься любимым делом на кухне «МастерШеф».

Финалистов ожидает сверхважное испытание, ведь оно может стать проходным билетом к первому месту. Или… преградой к победе.

«Мы хотим сравнить, какими вы были и какими стали. Для этого вам понадобится то, что прячется под коробками-загадками… Это продемонстрирует, насколько вы выросли и понимаете каждую составляющую», — сообщат судьи.

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Кто покинет проект в шаге от победы? Неужели один из финалистов подаст сырое мясо? Кто попадет в тройку, которая будет подавать блюда судьям на последнюю дегустацию сезона? И, наконец, кто стал лучшим поваром страны и победителем «МастерШеф. Профессионалы»-4?

«Это квинтэссенция всех эмоций, которые были во мне на протяжении всех месяцев съемок. Это сильно! И это то, какие мы, украинцы», — скажет победитель. Кто это будет?

Не пропустите уже в эту субботу, 17 июня, финальный, 18 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 19:00!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 18 выпуск: анонс от 17.06.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 18 выпуске? Смотрите анонс 18 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 17.06.2023 на сайте СТБ и узнайте, кто победит

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