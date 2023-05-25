«МастерШеф. Професіонали»-4: чому Супермами завітають у 15 випуску, і як учасники повернуться в шкільні роки?

Вже цієї суботи, 27 травня, на телеканалі СТБ вийде 15 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. 8-ка учасників продовжить свою боротьбу за звання найкращих кухарів країни. Проте переможцем стане лише один. Тож час ускладнювати випробування і запрошувати найвибагливіших гостей. Хто ними стане? Не пропустіть 27.05.2023 випуск 15 о 19:00 на СТБ.

До професіоналів завітають особливі гості: не мільйонери, які коштували всі делікатеси світу. Проте догодити їм куди складніше! Супермами! Вони звернуться до учасників з доволі незвичним проханням. Яким воно буде? Чи впораються професіонали? І як Едуард знову опиниться у своїй стихії — геніального обслуговування?

Крім того, у цьому сезоні учасники вже неодноразово доводили, що ладні творити магію — перетворювати буденні продукти на вишукані страви. Квінтесенцією такого кулінарного підходу стануть умови другого конкурсу.

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«Продукт, який ви знайдете під коробками — унікальний. Його можна обробляти сотнями способами: запікання, відварювання, сушіння, спінювання, смаження тощо», — повідомить Володимир.

Що це за інгредієнт? Яка магія відбуватиметься за робочими поверхнями? Хто з професіоналів незадовго до фіналу не презентує суддям жодної страви? Та чи допустимо це у 15 випуску сезону?

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 15 випуск: анонс від 27.05.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 15 випуску? Дивіться анонс 15 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 27.05.2023 на сайті СТБ

А от найбільшою несподіванкою стане повернення кухарів у шкільні роки. Справжні дошки, вчитель і… домашнє завдання! Тож не пропустіть 15 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу на СТБ.

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