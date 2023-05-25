«МастерШеф. Профессионалы»-4: почему Супермамы посетят 15 выпуск, и как участники вернутся в школьные годы?

Уже в эту субботу, 27 мая, на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. 8 участников продолжат свою борьбу за звание лучших поваров страны. Однако победителем станет только один. Поэтому время усложнять испытания и приглашать самых взыскательных гостей. Кто ими станет? Не пропустите 27.05.2023 выпуск 15 в 19:00 на СТБ.

К профессионалам придут особые гости: не миллионеры, которые попробовали все деликатесы мира. Однако угодить им гораздо сложнее! Супермамы! Они обратятся к участникам с довольно необычной просьбой. Какой она будет? Справятся ли профессионалы? И как Эдуард снова окажется в своей стихии – гениального обслуживания?

Кроме того, в этом сезоне участники уже неоднократно доказывали, что готовы творить магию — превращать обычные продукты в изысканные блюда. Квинтэссенцией такого кулинарного подхода станут условия второго конкурса.

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«Продукт, который вы найдете под коробками – уникален. Его можно обрабатывать сотнями способами: запекание, отваривание, сушка, вспенивание, жарка и т.д.», — сообщит Владимир.

Что это за ингредиент? Какая магия будет происходить за рабочими поверхностями? Кто из профессионалов незадолго до финала не представит судьям ни одного блюда? И допустимо ли это в 15 выпуске сезона?

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 15 выпуск: анонс от 27.05.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 15 выпуске? Смотрите анонс 15 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 27.05.2023 на сайте СТБ

А вот самой большой неожиданностью станет возвращение поваров в школьные годы. Настоящие доски, учитель и… домашнее задание! Не пропустите 15 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу на СТБ.

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