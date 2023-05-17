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«МастерШеф. Професіонали»-4: які поважні гості завітають на кухню кулінарного шоу в 14 випуску?

17.05.2023

Вже цієї суботи, 20 травня, судді дістануть весь запас кулінарної «жесті». Адже наближається фінал, а значить учасникам варто старанніше доводити, що вони гідні входити до вісімки найкращих кухарів України. Невже повернуться легендарні міні-страви? І чому на цей раз капітани знову залишать кухні? Не пропустіть 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-4 від 20.05.2023 на СТБ!

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск: анонс від 20.05.2023

Через війну вся планета дізналася, що без українських продуктів, світ опиниться на межі голоду. Та є справжні герої, які не допустили цієї катастрофи. І це українські фермери! Від самого початку російського вторгнення в Україну, українські фермери долучилися до нашої всеукраїнської спільної боротьби з навалою рашистської орди. 

«Цим конкурсом ми хочемо віддати шану всім фермерам, які роблять Україну світовою годувальницею. І сьогодні ми запросили трьох представників цієї професії», — зазначать судді. 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск: анонс від 20.05.2023

Поважні гості завітають на кухню кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. Проте не з пустими руками. Фермери принесуть свої продукти, з яких учасникам доведеться готувати страви світової кухні. Які агро-шедеври з цього вийдуть? Невже фермери розкритикують подані їм страви? 

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 13: вишукані страви з доступних продуктів

Крім того, вперше у сезоні повертається вже легендарне завдання — готувати у розмірах міні! Чи має розмір значення? У кулінарії безумовно так! І саме це завдання зіграє з одним учасником злий жарт. Невже професіонал відмовиться подавати міні-страву? Чи пробачливо нехтувати правилами за крок до фіналу? 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск: анонс від 20.05.2023

Не пропустіть 14 випуск, у якому з’являться нові лідери, хтось чи не вперше отримає чорний фартух, а також подасть томати під виглядом полуниці. Вмикайте СТБ о 19:00 у суботу, 20 травня.

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