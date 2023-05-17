МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск: анонс від 20.05.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: які поважні гості завітають на кухню кулінарного шоу в 14 випуску?

Вже цієї суботи, 20 травня, судді дістануть весь запас кулінарної «жесті». Адже наближається фінал, а значить учасникам варто старанніше доводити, що вони гідні входити до вісімки найкращих кухарів України. Невже повернуться легендарні міні-страви? І чому на цей раз капітани знову залишать кухні? Не пропустіть 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-4 від 20.05.2023 на СТБ!

Через війну вся планета дізналася, що без українських продуктів, світ опиниться на межі голоду. Та є справжні герої, які не допустили цієї катастрофи. І це українські фермери! Від самого початку російського вторгнення в Україну, українські фермери долучилися до нашої всеукраїнської спільної боротьби з навалою рашистської орди.

«Цим конкурсом ми хочемо віддати шану всім фермерам, які роблять Україну світовою годувальницею. І сьогодні ми запросили трьох представників цієї професії», — зазначать судді.

Поважні гості завітають на кухню кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. Проте не з пустими руками. Фермери принесуть свої продукти, з яких учасникам доведеться готувати страви світової кухні. Які агро-шедеври з цього вийдуть? Невже фермери розкритикують подані їм страви?

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Крім того, вперше у сезоні повертається вже легендарне завдання — готувати у розмірах міні! Чи має розмір значення? У кулінарії безумовно так! І саме це завдання зіграє з одним учасником злий жарт. Невже професіонал відмовиться подавати міні-страву? Чи пробачливо нехтувати правилами за крок до фіналу?

Не пропустіть 14 випуск, у якому з’являться нові лідери, хтось чи не вперше отримає чорний фартух, а також подасть томати під виглядом полуниці. Вмикайте СТБ о 19:00 у суботу, 20 травня.

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