МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 14 выпуск: анонс от 20.05.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: какие уважаемые гости посетят кухню кулинарного шоу в 14 выпуске?

Уже в эту субботу, 20 мая, судьи достанут весь запас кулинарной «жести». Ведь приближается финал, а значит, участникам стоит усерднее доказывать, что они достойны входить в восьмерку лучших поваров Украины. Неужели вернутся легендарные мини-блюда? И почему на этот раз капитаны снова покинут кухни? Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 20.05.2023 на СТБ!

С началом войны вся планета узнала, что без украинских продуктов мир окажется на грани голода. Но есть настоящие герои, не допустившие этой катастрофы. И это украинские фермеры! С самого начала российского вторжения в Украину украинские фермеры присоединились к нашей всеукраинской совместной борьбе с нашествием рашистской орды.

«Этим конкурсом мы хотим проявить уважение всем фермерам, которые делают Украину мировой кормилицей. И сегодня мы пригласили троих представителей этой профессии», — отметят судьи.

Почтенные гости посетят кухню кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4. Однако не с пустыми руками. Фермеры принесут свои продукты, из которых участникам придется готовить блюда мировой кухни. Какие агро-шедевры из этого выйдут? Неужели фермеры раскритикуют поданные им блюда?

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 13: изысканные блюда из доступных продуктов

Кроме того, впервые в сезоне возвращается уже легендарная задача – готовить в размерах мини! Имеет ли размер значение? В кулинарии безусловно да! И именно эта задача сыграет с одним участником злую шутку. Неужели профессионал откажется подавать мини-блюдо? Простительно ли пренебрегать правилами в шаге от финала?

Не пропустите 14 выпуск, в котором появятся новые лидеры, кто-то впервые получит черный фартук, а также подаст томаты под видом клубники. Включайте СТБ в 19:00 в субботу, 20 мая.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ