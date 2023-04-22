МастерШеф Професіонали-4 випуск 11 від 22.04.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 11: нові українські страви

Професіонали наближаються до десятки найкращих кухарів країни. Та випробування стають дедалі складнішими. Якщо раніше учасники вважали, що створити авторську страву — це найлегше завдання, то в 11 випуску вони змінили свою думку. Чим вражав 11 тиждень на проєкті «МастерШеф. Професіонали»-4 від 22.04.2023 — читайте в матеріалі STB.UA.

11 тиждень розпочався з індивідуального конкурсу. Володимир Ярославський був відсутній аж до самої дегустації. За умовами випробування, суддя не знав, хто яку страву виконував. Презентували гастрономічну класику з одним великим «але». Кожен готував страву з заміною якомога більшої кількості основних інгредієнтів.

Наприклад, Регіна вирішила робити нісуаз, замінивши картоплю на гарбуз. А от Сашко Гриценко сміливо використовував кактус замість анчоусів, а пальму замість оливок у пасті Путтанеска.

Едуард готував карбонару та припустився великої помилки, взявши готові гречані спагетті з комори. За це кухар отримав чорний фартух. Антон Богданов замінив абсолютно всі складові у млинцях з сиропом Креп Сюзетт, а отже його страву Володимир не відгадав. Настя Шевченко не впоралася із паелією. Страву Антона Гільчука не ідентифікували також. І у підсумку першого конкурсу серед професіоналів було чотири чорних.

Після початку повномасштабної війни, увага всього світу прикута до України. Всім цікаво, а що це за вольовий народ, який може дати відсіч т.з. другій армії світу. Безумовно, інтерес торкнувся і кулінарії. Тож прийшов час показати не лише історичну класику у вигляді борщу, а й створювати сучасне кулінарне мистецтво.

«Сьогодні ми хочемо скуштувати нові українські страви, яких ще ніколи не існувало. Побачивши їх, ми маємо задуматися, а чому українці ще жодного разу не готували щось подібне», — зауважив Ярославський.

Та за кожен продукт учасники тягнули закриті конверти, які могли знадобитися їм на битві чорних. Що там — невідомо. Тож професіонал приймав рішення: ризикувати, готувати з обмеженої кількості продуктів або робити акцент на спеціях, за які конверт не видавався.

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Картопляні манники, свинячі ребра тушковані з буряковим соком і квасом, бурякові книглі, шашлик із сердець, цукерки з холодцю, пастуший голос трембіт (кнелі з картоплі з підкопченими білими грибами), гречаний бісквіт з томленими яблуками на квасі та інші страви виносили учасники на дегустацію. Найгірше впорався Данко, тож отримав чорний фартух і відправився на фінальну битву.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 11 випуску від 22.04.2023?

«Зараз на вас чекає сенсаційна битва чорних. На ній ви зможете готувати що завгодно. Адже ви нас часто звинувачуєте, що ми не даємо можливості творити. Тож уперед до неосяжних кулінарних вершин», — закликав Ектор.

Проте були таємничі конверти з попереднього конкурсу, які довелося відкрити. Там ховалися ускладнення для битви.

На жаль, із завданням не впорався Данко Матійчук. Тож у 11 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишив саме він.

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