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«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 10: як нагодувати любительку випічки з алергією на глютен

15.04.2023

Перший ювілей на проєкті «МастерШеф. Професіонали»-4. 10 випусків учасники доводять, що гідні звання найкращих кухарів України. Конкуренція зростає, а випробування стають дедалі хитрішими і складними. Прийшов час монопродукту — готувати смачно з обмеженою кількістю складових. Ба більше, чим менше додатків у страві, тим більше це свідчить про високий рівень кухні. У першому випробуванні професіонали презентували позиції, 80% яких складала… капуста! Чим ще здивував 10 випуск? І хто залишив проєкт від 15.04.2023? Читайте в матеріалі STB.UA. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

Французькі ліниві голубці, тісто, сорбет, крем-намазка, інтерпретовані вареники, рост та іншими капустяними стравами дивували професіонали. Регіна, наприклад, презентувала солоний мільфей. А от Віктор ризикнув на вареники. Проте страва видалася невдалою. Це обурило суддівський склад, тож Волошин знову опинився в чорному… Іван Козир також не зміг впоратися із завданням, отже приєднався до фінальної битви. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

Антон Богданов не дотримався правил і використав не весь монопродукт, ба більше, застосував досить багато інших інгредієнтів. Тож пропорції у 80% не були дотримані. Його страву судді не скуштували, а вручили чорний фартух. А Антон Гільчук заховав залишки капусти, за що також отримав на горіхи. Судді покарали учасника за спробу збрехати і також вручили чорний. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

Другий конкурс розпочався неочікувано. Адже професіонали стали свідками побачення Ольги та Володимира. Це і стало основною тематикою завдання — романтика і кохання. Артему Кабулахіну дали можливість обрати собі партнера, а також розділити інших учасників у пари. Такий бонус він отримав за найкращу страву у попередньому випробуванні.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

«Тепер до правил. Вони пов’язані з моїм улюбленим реквізитом. Так, це молоток для аукціону. І розраховуватися на аукціоні ви будете… часом! На картках лоти, які ми будемо вам продавати. Кожен лот — це одна романтична вечеря для двох закоханих. А готуєте ви для тих, чиї портрети коротко описані у картках», — повідомив Ектор про деталі. 

«Культурист зі стравою у 1000 ккал. та його супутниця балерина» пішли з молотка за 47 хвилин. Цю страву виграли Волошин та Антон Богданов.

«Веган гот та ласунка з діабетом» дісталися Івану Козиру і Данко. За цей лот віддали 40 хвилин.

А от «айтішник з брекетами та в’єтнамська шеф-кухарка з гастритом» потрапили до рук Регіни й Анастасії.  

Команді Артема та Івана дісталася картка «мама, яка годує немовля та її чоловік факір».  

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

«Любителька випічки з алергією на глютен та студент, який живе на стипендію» продали за 5 хвилин. Тож найбільше часу на приготування цих страв було у Олексія та Сашка. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

А от Антон Гільчук і Едуард забрали лот «нобелівського лауреата з хімії та парфумерки модного бренду». Проте на приготування у хлопців було найменше часу — 38 хвилин.    

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Наприкінці визначилися лідери та аутсайдери. Найкращими сьогодні були Олексій, Сашко, Артем та Іван. А от чорні фартухи отримали Едуард і Данко.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 10 випуску від 15.04.2023?  

На битві чорних у 10 випуску боролися Данко Матійчук, Едуард Лазаренко, Антон Гільчук, Іван Козир, Антон Богданов і Віктор Волошин. Учасникам потрібно було приготувати відомі страви у форматі морозива. Том Ям, капрезе, банош, карбонара, іспанська тортилья та борщ мали стати ще й десертом.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

Найгірше впорався Іван Козир. Тож на 10 тижні проєкт залишив саме він.    

МастерШеф Професіонали-4 випуск 10 від 15.04.2023

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