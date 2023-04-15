МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 10 от 15.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 10: как накормить любительницу выпечки с аллергией на глютен

Первый юбилей на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-4. 10 выпусков участники доказывают, что достойны звания лучших поваров Украины. Конкуренция растет, а испытания становятся все более хитрыми и сложными. Пришло время монопродукта – готовить вкусно с ограниченным количеством составляющих. Более того, чем меньше добавок в блюде, тем больше это свидетельствует о высоком уровне кухни. В первом испытании профессионалы представили позиции, 80% которых составляла… капуста! Чем еще удивил 10 выпуск? И кто покинул проект от 15.04.2023? Читайте в материале STB.UA.

Французские ленивые голубцы, тесто, сорбет, крем-намазка, интерпретированные вареники, рост и другими капустными блюдами удивляли профессионалы. Регина, например, представила соленый мильфей. А вот Виктор рискнул на вареники. Однако блюдо оказалось неудачным. Это возмутило судейский состав, и Волошин снова оказался в черном… Иван Козырь тоже не смог справиться с задачей, и присоединился к финальной битве.

Антон Богданов не придерживался правил и использовал не весь монопродукт, более того, применил достаточно много других ингредиентов. Пропорции в 80% не были соблюдены. Его блюдо судьи не попробовали, а вручили черный фартук. А Антон Гильчук спрятал остатки капусты, за что также поплатился. Судьи наказали участника за попытку соврать и вручили черный.

Второй конкурс начался неожиданно. Ведь профессионалы стали свидетелями свидания Ольги и Владимира. Это было основной тематикой задачи – романтика и любовь. Артёму Кабулахину дали возможность выбрать себе партнера, а также разделить других участников в пары. Такой бонус он получил за лучшее блюдо в предыдущем испытании.

«Теперь к правилам. Они связаны с моим любимым реквизитом. Да, это молоток для аукциона. И рассчитываться на аукционе вы будете… временем! На карточках лоты, которые мы будем продавать. Каждый лот – это один романтический ужин для двух влюбленных. А готовите вы для тех, чьи портреты кратко описаны в карточках», — сообщил Эктор о подробностях испытания.

«Культурист с блюдом в 1000 ккал. и его спутница балерина» ушли с молотка за 47 минут. Это блюдо выиграли Волошин и Антон Богданов.

«Веган гот и сладкоежка с диабетом» достались Ивану Козырю и Данко. За этот лот отдали 40 минут.

А вот «айтишник с брекетами и вьетнамская шеф-повар с гастритом» попали в руки Регины и Анастасии.

Команде Артема и Ивана досталась карточка «мама, которая кормит младенца, и ее муж факир».

«Любительница выпечки с аллергией на глютен и живущий на стипендию студент» продали за 5 минут. Поэтому больше всего времени на приготовление этих блюд было у Алексея и Саши.

А вот Антон Гильчук и Эдуард забрали лот «нобелевского лауреата по химии и парфюмера модного бренда». Однако на приготовление у ребят было всего 38 минут.

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В конце определились лидеры и аутсайдеры. Лучшими сегодня были Алексей, Саша, Артем и Иван. А черные фартуки получили Эдуард и Данко.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 10 выпуске от 15.04.2023?

На битве черных в 10 выпуске сражались Данко Матийчук, Эдуард Лазаренко, Антон Гильчук, Иван Козырь, Антон Богданов и Виктор Волошин. Участникам нужно было приготовить известные блюда в формате мороженого. Том Ям, капрезе, банош, карбонара, испанская тортилья и борщ должны были стать еще и десертом.

Хуже всех справился Иван Козырь. Так что на 10 неделе проект покинул именно он.

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