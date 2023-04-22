МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 11 от 22.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 11: новые украинские блюда

Профессионалы приближаются к десятке лучших поваров страны. Но испытания становятся все сложнее. Если раньше участники считали, что создать авторское блюдо – это самая легкая задача, то в 11 выпуске они изменили свое мнение. Чем удивляла 11 неделя на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 22.04.2023 – читайте в материале STB.UA.

11 неделя началась с индивидуального конкурса. Владимир Ярославский отсутствовал до самой дегустации. По условиям испытания судья не знал, кто какое блюдо выполнял. Презентовали гастрономическую классику с одним большим «но». Каждый готовил блюдо с заменой как можно большего количества основных ингредиентов.

К примеру, Регина решила делать нисуаз, заменив картошку на тыкву. А вот Саша Гриценко смело использовал кактус вместо анчоусов, а пальму вместо оливок в пасте Путтанеска.

Эдуард готовил карбонару и допустил большую ошибку, взяв готовые гречишные спагетти из коморы. За это повар получил черный фартук. Антон Богданов заменил абсолютно все составляющие в блинах с сиропом Креп Сюзетт, и соответственно его блюдо Владимир не угадал. Настя Шевченко не справилась с паэльей. Блюдо Антона Гильчука не идентифицировали также. И в итоге первого конкурса среди профессионалов было четыре черных.

После начала полномасштабной войны внимание всего мира приковано к Украине. Всем интересно, а что это за волевой народ, который может дать отпор т.н. второй армии мира. Безусловно, интерес затронул и кулинарию. Так что пришло время показать не только историческую классику в виде борща, но и создавать современное кулинарное искусство.

«Сегодня мы хотим отведать новые украинские блюда, которых еще никогда не существовало. Увидев их, мы должны задуматься, а почему украинцы еще ни разу не готовили что-нибудь подобное», — отметил Ярославский.

Но за каждый продукт участники тянули закрытые конверты, которые могли пригодиться им на битве черных. Что там – неизвестно. Профессионал принимал решение: рисковать, готовить из ограниченного количества продуктов или делать акцент на специях, за которые конверт не выдавался.

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Картофельные манники, свиные ребра тушеные со свекольным соком и квасом, свекольные кныгли, шашлык из сердец, конфеты из холодца, пастуший голос трембит (кнели из картофеля с подкопченными белыми грибами), гречишный бисквит с томленными яблоками в квасе и другие блюда выносили участники на дегустацию. Хуже всех справился Данко, поэтому получил черный фартук и отправился на финальную битву.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 11 выпуске от 22.04.2023?

«Сейчас вас ждет сенсационная битва черных. На ней вы можете готовить что угодно. Ведь вы нас часто вините, что мы не даем возможности творить. Так что вперед к необъятным кулинарным вершинам», — призвал Эктор.

Однако были таинственные конверты из предыдущего конкурса, которые пришлось открыть. Там скрывались усложнения для битвы.

К сожалению, с задачей не справился Данко Матийчук. Поэтому в 11 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинул он.

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