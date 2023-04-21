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«МастерШеф. Професіонали»-4: яка унікальна можливість чекає на учасників у 11 випуску?

21.04.2023

Вже у суботу, 22 квітня, учасники проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 матимуть унікальну можливість презентувати авторські страви. Вперше за 11 випусків на кухні шоу жодних обмежень и умов. Тільки власна винахідливість, фантазія і меню від кожного учасника. Та чи насправді все так просто, як гадали професіонали? Не пропустіть у 11 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу о 19:00 на СТБ.

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

«Ми хочемо скуштувати нові українські страви, яких ще ніколи не існувало. Побачивши їх, ми маємо задуматися, а чому українці ще жодного разу не готували щось подібне», — зізнаються судді.

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Після початку повномасштабної війни, увага всього світу прикута до України. Всім цікаво, а що це за вольовий народ, який може дати відсіч т.з. другій армії світу. Безумовно, інтерес торкнувся і кулінарії. Тож прийшов час показати не лише історичну класику у вигляді борщу, а й створювати сучасне кулінарне мистецтво. 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

Учасники візьмуться за авторські страви. І якщо раніше вони могли тільки мріяти про такий конкурс, то на практиці все виявиться набагато складніше. Невже Іван Іванчук приготує вже існуючу страву, а судді не зарахують її? Чи зможе Олексій опанувати себе та взятися за роботу? І чому Володимир Ярославський ще на початку конкурсу пообіцяє учаснику чорний фартух?   

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

Крім того, у професіоналів буде нагода нагодувати Володимира Ярославського. Та з одним «але». У судді будут зав’язані очі, а з’явиться шеф тільки на дегустації. Гастрономічна класика із заміною якомога більшої кількості основних інгредієнтів має залишитися на смак, як оригінал. Хто з учасників замінить всі складові? Як Сашко Гриценко використає пальму та кактус замість анчоусів? Невже один із професіоналів поліниться самостійно зробити пасту для карбонари? Та яке рішення приймуть обурені судді, через таку недбалість до роботи?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

Не пропустіть 11 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 22 квітня, о 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 11 випуску? Дивіться анонс 11 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 22.04.2023 на сайті СТБ

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