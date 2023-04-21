МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 11 выпуск: анонс от 22.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: какая уникальная возможность ждет участников в 11 выпуске?

Уже в субботу, 22 апреля, участники проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 будут иметь уникальную возможность презентовать авторские блюда. Впервые за 11 выпусков на кухне шоу никаких ограничений и условий. Только собственная изобретательность, фантазия и меню каждого участника. Но действительно ли все так просто, как думали профессионалы? Не пропустите в 11 выпуске кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу в 19:00 на СТБ.

«Мы хотим отведать новые украинские блюда, которых еще никогда не существовало. Увидев их, мы должны задуматься, а почему украинцы еще ни разу не готовили что-нибудь подобное», — признаются судьи.

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После начала полномасштабной войны внимание всего мира приковано к Украине. Всем интересно, а что это за волевой народ, который может дать отпор т.н. второй армии мира. Безусловно, интерес затронул и кулинарию. Так что пришло время показать не только историческую классику в виде борща, но и создавать современное кулинарное искусство.

Участники приступят к авторским блюдам. И если раньше они могли только мечтать о таком конкурсе, то на практике все окажется гораздо сложнее. Неужели Иван Иванчук приготовит уже существующее блюдо, а судьи не засчитают его? Сможет ли Алексей овладеть собой и взяться за работу? И почему Владимир Ярославский еще в начале конкурса пообещает участнику черный фартук?

Кроме того, у профессионалов будет возможность накормить Владимира Ярославского. И с одним «но». У судьи будут завязаны глаза, а появится шеф только на дегустации. Гастрономическая классика с заменой как можно большего количества основных ингредиентов должна остаться по вкусу, как оригинал. Кто из участников заменит все составляющие? Как Саша Гриценко использует пальму и кактус вместо анчоусов? Неужели один из профессионалов поленится самостоятельно сделать пасту для карбонары? И какое решение примут возмущенные такой халатностью к работе судьи?

Не пропустите 11 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в субботу, 22 апреля, в 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 11 выпуск: анонс от 22.04.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 11 выпуске? Смотрите анонс 11 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 22.04.2023 на сайте СТБ

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