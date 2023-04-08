МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: справжній український ринок і психологічні портрети суддів

Судді привітали учасників на справжньому українському ринку. 9 випуск розпочався з командного конкурсу. Справжні професіонали знають, що смачна страва починається не на кухні, а на етапі вибору продуктів. Тож цього разу професіоналам щастило торгуватися та обирати найкращі інгредієнти. Чим ще дивував 9 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4? Та невже проєкт залишив не один учасник? Більше — в матеріалі STB.UA.

На проєкт завітали три родини, які до війни займалися ресторанним бізнесом. У Маріуполі, Херсоні і Харкові у них були власні заклади. Через велику війну вони втратили кафе та ресторани, але не полишили любов до кулінарії. Приїхавши до столиці, абсолютно з нуля, вони відкрили знову кулінарні заклади.

Завдання випробування: нагодувати гостей проєкту, але з урахуванням вартості страв. Кожна команда отримала 300 «шефів», за які могли придбати продукти. З них готували по три порції однієї страви. Та попередньо потрібно було відправитися на ринок!

Розпочалася справжня торгівля. Учасники торгувалися з суддями, обирали кращі продукти, вибивали знижки та навіть танцювали гопака, аби витратити якомога менше коштів. Анастасія та Поліна працювали у команді лише вдвох. Та вони єдині, хто готував десерт. Обрали наполеон з чорносливом. Вибір солодкої страви допоміг їм не програти у цьому конкурсі.

Команда Антона Гільчука, Артема Кабулахіна й Івана Іванчука презентувала солоний еклер з рапанами.

Сашко Гриценко і його команда винесли курячі кнелі з апельсиновою цедрою і чіпсами зі шкіри курча і моркви.

А от найбільше в роль офіціанта вжився Едуард. Після презентації реберець у соусі барбекю, він продовжив комунікувати з гостями і розважати дітей.

Віктор Волошин виніс на дегустацію кашу з пшона і карамелізованого гарбуза з сердечками, маринованими у мандариновому соусі. Проте гості не віддали жодного голосу за трійку кухарів. Тож Сашко Дімітров, Віктор Волошин і Олексій Шуляченко отримали чорні фартухи.

Другий конкурс був індивідуальним. Під коробками-загадками на учасників чекав продукт із трьома зірочками. На поверхнях лежали фотографії з суддями. Завдання: приготувати по три страви, кожна з яких мала підкорити Ольгу, Ектора та Володимира.

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Іншими словами — створити психологічні портрети суддів за допомогою кулінарних витворів мистецтва.

«Подивилася на Ектора, він у нас такий… гострий. Тож побігла брати чілі», — передала асоціацію Поліна. «Оля витончена пані, тож приготую равіолі з рікотою та шпінатом», — планував Данко. «Мені подобається, що Володимир виводить Україну до Європи у сфері кулінарії. Хочу його перенести у свій край, аби він відчув мій дім», — зізнався Віктор.

Волошин і Олексій змогли вразити суддів, тож повернули свої білі фартухи. А от найгірше впоралися Анастасія, Поліна та Данко. Тож вони отримали чорні й відправилися на битву.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 9 випуску від 08.04.2023?

Сашко Дімітров, Анастасія Шевченко, Поліна Клименко і Данко Матійчук доводили, що гідні участі у кулінарному проєкті. Піднявши коробки-загадки, професіонали побачили власні невдалі страви. З трьох окремих позицій, їм довелося презентувати одну гідну страву.

Ба більше, Іван Іванчук отримав привілей за найкращу страву у минулому конкурсі. Він міг обрати по три додаткових продукти кожному учаснику в чорному.

На жаль, цього тижня проєкт залишили одразу двоє учасників — автор атмосферних страв Сашко Дімітров, а також кондитерка Поліна Клименко.

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