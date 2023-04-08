Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: справжній український ринок і психологічні портрети суддів

08.04.2023

Судді привітали учасників на справжньому українському ринку. 9 випуск розпочався з командного конкурсу. Справжні професіонали знають, що смачна страва починається не на кухні, а на етапі вибору продуктів. Тож цього разу професіоналам щастило торгуватися та обирати найкращі інгредієнти. Чим ще дивував 9 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4? Та невже проєкт залишив не один учасник? Більше — в матеріалі STB.UA.  

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

На проєкт завітали три родини, які до війни займалися ресторанним бізнесом. У Маріуполі, Херсоні і Харкові  у них були власні заклади. Через велику війну вони втратили кафе та ресторани, але не полишили любов до кулінарії. Приїхавши до столиці, абсолютно з нуля, вони відкрили знову кулінарні заклади. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Завдання випробування: нагодувати гостей проєкту, але з урахуванням вартості страв. Кожна команда отримала 300 «шефів», за які могли придбати продукти. З них готували по три порції однієї страви. Та попередньо потрібно було відправитися на ринок!

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Розпочалася справжня торгівля. Учасники торгувалися з суддями, обирали кращі продукти, вибивали знижки та навіть танцювали гопака, аби витратити якомога менше коштів. Анастасія та Поліна працювали у команді лише вдвох. Та вони єдині, хто готував десерт. Обрали наполеон з чорносливом. Вибір солодкої страви допоміг їм не програти у цьому конкурсі.     

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Команда Антона Гільчука, Артема Кабулахіна й Івана Іванчука презентувала солоний еклер з рапанами.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Сашко Гриценко і його команда винесли курячі кнелі з апельсиновою цедрою і чіпсами зі шкіри курча і моркви. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

А от найбільше в роль офіціанта вжився Едуард. Після презентації реберець у соусі барбекю, він продовжив комунікувати з гостями і розважати дітей. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Віктор Волошин виніс на дегустацію кашу з пшона і карамелізованого гарбуза з сердечками, маринованими у мандариновому соусі. Проте гості не віддали жодного голосу за трійку кухарів. Тож Сашко Дімітров, Віктор Волошин і Олексій Шуляченко отримали чорні фартухи. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Другий конкурс був індивідуальним. Під коробками-загадками на учасників чекав продукт із трьома зірочками. На поверхнях лежали фотографії з суддями. Завдання: приготувати по три страви, кожна з яких мала підкорити Ольгу, Ектора та Володимира.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4: у 8 випуску учасники розвивали свої смакові рецептори

Іншими словами — створити психологічні портрети суддів за допомогою кулінарних витворів мистецтва. 

«Подивилася на Ектора, він у нас такий… гострий. Тож побігла брати чілі», — передала асоціацію Поліна. 

«Оля витончена пані, тож приготую равіолі з рікотою та шпінатом», — планував Данко.   

«Мені подобається, що Володимир виводить Україну до Європи у сфері кулінарії. Хочу його перенести у свій край, аби він відчув мій дім», — зізнався Віктор.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Волошин і Олексій змогли вразити суддів, тож повернули свої білі фартухи. А от найгірше впоралися Анастасія, Поліна та Данко. Тож вони отримали чорні й відправилися на битву. 

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 9 випуску від 08.04.2023?  

Сашко Дімітров, Анастасія Шевченко, Поліна Клименко і Данко Матійчук доводили, що гідні участі у кулінарному проєкті. Піднявши коробки-загадки, професіонали побачили власні невдалі страви. З трьох окремих позицій, їм довелося презентувати одну гідну страву.  

Ба більше, Іван Іванчук отримав привілей за найкращу страву у минулому конкурсі. Він міг обрати по три додаткових продукти кожному учаснику в чорному. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

На жаль, цього тижня проєкт залишили одразу двоє учасників —  автор атмосферних страв Сашко Дімітров, а також кондитерка Поліна Клименко. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: у 9 випуску учасники готуватимуть для родин-рестораторів, чиї заклади знищив ворог

 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: у 8 випуску учасники розвивали свої смакові рецептори

 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023
МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: невже у 8 випуску учасники самостійно обиратимуть, хто надіне чорних фартух?

 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 МастерШеф Професіонали-4 випуск 9 від 08.04.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: кулінарна монополія і страви-емоції у 7 випуску
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати