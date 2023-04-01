МастерШеф Професіонали-4 випуск 8 від 01.04.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: у 8 випуску учасники розвивали свої смакові рецептори

Професіонали продовжують доводити, що гідні звання найкращих українських кухарів. У 8 випуску кулінарного шоу вони працювали у командах, з якими ще не доводилося домовлятися. Ба більше, капітани мали вимкнути режим «дружби», й увімкнути холодний розум, аби обрати найсмачніші страви. Чим ще запам’ятався випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 від 01.04.2023, і хто поїхав додому у 8 випуску — читайте в матеріалі STB.UA.

8 випуск розпочався з формування команд шляхом жеребкування. Адже Ектор, Володимир та Ольга помітили, що протягом всіх тижнів учасники об’єднуються в одні і ті ж групи. А значить — працюють у комфортних та звичних для себе умовах. Прийшов час вчитися реагувати та готувати з тими, з ким не товаришуєш за лаштунками. Згодом визначилися з трьома капітанами: Сашко Дімітров, Іван Іванчук та Іван Козир.

Для всіх команд був один і той самий рецепт. Учасники мали приготувати по три порції у кілька етапів: гарнір, соус і декор. Крім того, капітан мав оцінювати страви, обираючи для подачі найкращу. А от той, хто готував найгірше — отримував анти-бали. Ба більше, ризикував опинитися в чорному до завершення конкурсу. Це сприяло об’єктивній і чесній оцінці підлеглих капітана.

Страва випробування — глазурований морський окунь. На його приготування судді дали 15 хвилин. Тож завдання було не з легких: профілірувати, розділити, посмажити рибу. Крім того прослідкувати, аби не було кісток. На етап цукіні і соусу судді також виділили 15 хвилин. У підсумку капітани підготували три страви на дегустацію суддям. Найбільше помилок було у команди Івана Козиря. Тож чорні фартухи отримали капітан і Сашко Гриценко.

Другий конкурс був індивідуальним. Він полягав у вмінні дегустувати і визначати інгредієнти.

«Ваше завдання після дегустації — записати на бланк кожен інгредієнт, який відчуєте. Чим більше ви зможете вгадати, тим вищі шанси піти на балкон», — повідомив Володимир.

Та що тільки не чекало на професіоналів: десерт у формі яблука з бринзою, севіче, дімсами тощо. Проте тільки на перший погляд це здалося занадто простою задачею. Адже на професійній кухні часто зустрічають складові-пастки, або підсилювачі смаку, про які ми навіть не здогадуємося. Так, наприклад, Віктор Волошин вгадав лише один інгредієнт з усіх. А от щасливчиків, які вгадали всі інгредієнти, було лише троє: Анастасія Шевченко, Іван Іванчук та Сашко Дімітров.

Ті учансики, які не змогли впоратися з дегустуванням, взяли участь у другому етапі. Кожен мав приготувати одну страву, але з використанням тих продуктів, які вони не вгадали. Причина проста: судді хотіли, аби професіонали навчилися вирізняти складові, запам’ятали їх структуру та смак. Ігор Козир та Сашко Гриценко найкраще впоралися із завданням, тож змогли зняти з себе чорні фартухи.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 8 випуску від 01.04.2023?

Цього тижня на битві чорних змагалися Вікторія Сопіна, Віктор Волошин, Антон Богданов і Едуард Лазаренко. Українці продовжують жити в умовах війни. Ба більше, творять гідну історію, тримаючи оборону на полі бою і в тилу. Ми зображуємо джавеліни у картинах, дякуємо закордонним партнерам за засоби оборони і складаємо вірші про українську культуру. На кухні «МастерШеф» також творять мистецтво.

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Цього разу під коробками на учасників чекали народні байрактари. А завдання: створити ландшафт, над яким пролітає «турецька пташка».

Найгірше впоралася Вікторія Сопіна, тож у 8 випуску проєкт залишила саме вона.

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