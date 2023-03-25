МастерШеф Професіонали-4 випуск 7 від 25.03.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: кулінарна монополія і страви-емоції у 7 випуску

У 7 випуску учасники проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 стали справжніми монополістами. Проте не всі змогли впоратися зі своєю жадібністю і домовитися з суперниками. Тож комусь довелося готувати з одного продукту, або подавати страви без посуду. Крім того, на сьомому тижні професіонали викликали у суддів різну палітру емоцій за допомогою своїх кулінарних витворів. Чим ще запам’ятався цей тиждень шоу «МастерШеф. Професіонали»-4, і хто поїхав додому у 7 випуску від 25.03.2023 — читайте в матеріалі STB.UA.

Кулінари поринули у світ гастрономічної монополії. Судді обрали чотирьох капітанів першого конкурсу: Поліну Клименко, Регіну Білоткач, Едуарда Лазаренка та Вікторію Рябову. За правилами випробування комори були закриті. Проте кожна команда стояла за поверхнями, які символізували озеро, ферму, сад і девайсну. Тож командам довелося сідати за стіл перемовин, аби отримати від іншої команди-монополіста необхідні продукти. Так, наприклад, команда-монополіст озер мала у розпорядженні рибу і морепродукти, а монополісти за поверхнею саду — овочі та фрукти. Тож аби подати суддям три повноцінні страви, кожна команда мала або вміло висунути вимоги, або викликати “на дуель”.

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На першому етапі учасникам було складно досягти згоди, отримуючі пропозиції обміняти половину груші на деко, або лист норі на металеву миску. Тож Віка Рябова наважилася ризикнути, і кинути куб-фортуни. Їй випала… саранча. А отже саме цей інгредієнт мав стати основною стравою команди.

Команді синіх не вдалося домовитися про посуд, тож вони подавали закуску на ножах.

Найгірше впоралися зелені. Чорні фартухи наділи Поліна Клименко та Артем Кабулахін.

Другий конкурс 7 тижня був індивідуальним. Судді хотіли рокрити всі палітри кулінарних емоцій професіоналів. Висока кухня — це рівень будь-якого іншого мистецтва. Вона ладна показати стан духовного розвитку, викликати емоції, а також підвищити загальний рівень гастрономічного блага! Різні страви — різні емоції. Тож у цьому випробуванні учасники крутили барабан, на якому були зображені емодзі.

Олексію Шуляченко та Сашку Гриценко дісталися емоції «вибух мізків», Антону Гільчуку та Вікторії Рябовій — «тріумф», Ігорю Козирю та Віктору Волошину — емодзі «big boss», Данку Матійчуку та Антону Богданову — благаючий смайлик, Івану Іванчуку й Анастасії Шевченко — закоханість, Едуарду Лазаренку — мороз, Регіні Білоткач — здивованість тощо.

Проте не всім вдалося впоратися з завданням. Несподівано, аутсайдером став Антон Гільчук. Його тартар був пересолений, морква занадто маринована, а у поєднанні вся страва вийшла перенасиченою смаками. А от Віка Рябова подала рибу з жабрами, не прибрав навіть хребта. Ольга Мартиновська категорично відмовилася коштувати цю страву. Та на цьому найгірші страви не закінчилися. Едуард, Данко, Анастасія так само не вразили суддів. Тож всі п’ятеро наділи чорні фартухи.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 7 випуску від 25.03.2023?

Несподівано битва чорних розпочалася з відходів, які залишилися після минулого конкурсу. Це саме те, з чого учасникам довелося готувати. За одну годину їм потрібно було вигадати, приготувати і подати ресторанну страву.

Всі учасники впоралися на відмінно. Окрім Вікторії Рябової. На жаль, на цей раз вона не змогла опанувати себе та подати гідну страву. Тож у 7 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишила саме вона.

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