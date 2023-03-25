МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 7 от 25.03.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: кулинарная монополия и блюда-эмоции в 7 выпуске

В 7 выпуске участники проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 стали настоящими монополистами. Однако не все смогли справиться со своей жадностью и договориться с соперниками. Кому-то пришлось готовить из одного продукта, или подавать блюда без посуды. Кроме того, на седьмой неделе профессионалы вызвали у судей разную палитру эмоций с помощью своих кулинарных произведений. Чем еще запомнилась эта неделя шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4, и кто уехал домой в 7 выпуске от 25.03.2023 — читайте в материале STB.UA.

Кулинары погрузились в мир гастрономической монополии. Судьи избрали четырех капитанов первого конкурса: Полину Клименко, Регину Белоткач, Эдуарда Лазаренко и Викторию Рябову. По правилам испытания коморы были закрыты. Однако каждая команда стояла за поверхностями, которые символизировали озеро, ферму, сад и девайсную. Командам пришлось садиться за стол переговоров, чтобы получить от другой команды-монополиста необходимые продукты. Так, например, команда-монополист озер располагала рыбой и морепродуктами, а монополисты по поверхности сада — овощами и фруктами. Чтобы подать судьям три полноценных блюда, каждая команда должна или умело выдвинуть требования, или вызвать «на дуэль».

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На первом этапе участникам было сложно достичь согласия, получая предложения обменять половину груши на противень или лист норы на металлическую миску. Поэтому Вика Рябова решилась рискнуть и бросить куб-фортуны. Ей выпала… саранча. А значит, именно этот ингредиент должен стать основным блюдом команды.

Команде синих не удалось договориться о посуде, поэтому они подавали закуску на ножах.

Хуже всего справились зеленые. Черные фартуки надели Полина Клименко и Артем Кабулахин.

Второй конкурс 7 недели был индивидуальным. Судьи хотели раскрыть все палитры кулинарных эмоций профессионалов. Высокая кухня – это уровень любого другого искусства. Она готова показать состояние духовного развития, вызвать эмоции, а также повысить общий уровень гастрономического блага! Разные блюда – разные эмоции. Так что в этом испытании участники крутили барабан, на котором были изображены эмодзи.

Алексею Шуляченко и Саше Гриценко достались эмоции «взрыв мозгов», Антону Гильчуку и Виктории Рябовой — «триумф», Игорю Козырю и Виктору Волошину — эмодзи «big boss», Данку Матийчуку и Антону Богданову — умоляющий смайлик, Ивану Иванчуку и Анастасии Шевченко — влюбленность, Эдуарду Лазаренко — мороз, Регине Белоткач — изумление и т.д.

Однако не всем удалось справиться с задачей. Неожиданно аутсайдером стал Антон Гильчук. Его тартар был пересолен, морковь слишком маринована, а в сочетании все блюдо получилось перенасыщенным вкусом. А вот Вика Рябова подала рыбу с жабрами, не убрав даже позвоночник. Ольга Мартыновская категорически отказалась пробовать это блюдо. Но на этом худшие подачи не закончились. Эдуард, Данко, Анастасия также не поразили судей. Все пятеро надели черные фартуки.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 7 выпуске от 25.03.2023?

Неожиданно битва черных началась с отходов, оставшихся после прошедшего конкурса. Это то, из чего участникам пришлось готовить. За час им нужно было придумать, приготовить и подать ресторанное блюдо.

Все участники справились отлично. Кроме Виктории Рябовой. К сожалению, на этот раз она не смогла овладеть собой и подать достойное блюдо. Так что в 7 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинула именно она.

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