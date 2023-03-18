МастерШеф Професіонали-4 випуск 6 від 18.03.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: як учасники готували без світла та води у 6 випуску?

Учасники сягнули тільки 6 тижня проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4, а їх страви вже встигли увійти в історію, як одні з найкращих. Умови конкурсів дозволяють фантазії професіоналів розкриватися на повну. І перше випробування 6 випуску було саме таким! Як команди вражали суддів? Невже хтось двічі протягом одного тижня був найгіршим? Та хто залишив кухню проєкту у 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-4 від 18.03.2023?

Три команда сьогодні сформувалися самостійно, а також обрали собі капітанів: Данко Матійчук, Віктор Волошин і Артем Кабулахін. Троє одразу залишили кухню, а командам довелося готувати страви, яких раніше не існувало. Для цього потрібно натхнення. Тож судді створили такі ситуації для учасників, які могли надихнути їх до творення нової кулінарної історії.

Су-шефи тягнули по п’ять карток, на яких були зображені культові написи або меми, що встигли стати улюбленими для українців. Серед них: «Боже, яке кончене», «Так нє хочєтся уєзжать із Крима, так по-домашнєму», «Ти ж мене підманула…», «Відбій повітряної тривоги», «Немає сечі терпіти ці пекельні борошна» тощо.

Коли команди впоралися із завданням, на дегустацію вийшли капітани. Їм довелося вгадати, яка страва відповідає конкретному афоризму або мему. Артем вгадав чотири страв із п’яти, а Данко і Віктор — дві. Найгірше впоралася команда синіх, а чорні фартухи наділи Віка Рябова Та Іван Козир.

У другому конкурсі учасникам довелося працювати у тому ж складі. Відбувся так званий кулінарний реванш. Якщо команда червоних або жовтих програє, то всі одягнуть чорні, а от з Віки та Івана їх знімуть. Завданням було справжнє приготування в реаліях українців.

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російські ракети нищать українську енергетику, тож павільйон проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 працює на генераторах. Але навіть попри відсутність світла і води, українці продовжують йти до перемоги. Продовжують жити і святкувати найважливіші події життя: дні народження, весілля та загальнонаціональні свята. Команди отримали по два кіловати електроенергії та п’ять літрів води. Тож крім смакових якостей, професіонали думали ще й про техніку приготування страв. Адже електроенергії було дійсно замало.

Наприклад, команда червоних, капітаном якої був Віктор Волошин, вирішили спочатку відварити курку у воді, а довести до готовності у духовці. Комнада Артема — жовтих — обрала концепцію страв на Новий рік. Аби заощадити, готували на паровій системі різних ярусів, де була і картопля, і хек. А от команді синіх не вдалося стати кращими, ба більше, вони подали суддям абсолютно сиру рибу.

«Я не хочу куштувати сирий хек, який до того ж ще наповнили газом. Впевнений, з вас ніхто не хоче їсти це, а нам ви це виносите…», — обурився Володимир Ярославський.

Тож вся команда отримала чорні фартухи. На 6 тижні на битві чорних відстоювали своє право на участь у проєкті Данко Матійчук, Іван Козир, Вікторія Сопіна, Віка Рябова та Олександр Габак. Той день розпочався з масованого ракетного обстрілу, який росіяни влаштували по українській землі. Дочекавшись відбою повітрянох тревоги, учасники завітали на кухню «МастерШеф», де на них вже чекали судді.

«Протистояти російському ракетному терору Україні допомагає сильна міжнародна підтримка. В нас не вистачить часу перерахувати всі ці країни, які постачають нам засоби оборони та гуманітарну допомогу. Тож ми обрали тільки 5 країн, яким би хотіли цим конкурсом подякувати за наближення нашої перемоги та можливість знімати наш проєкт у цей час», — зауважив Володимир.

«Під вашими коробками прапори тих країн, які нам найбільше допомагають. Ваше завдання — приготувати страву на вигляд, як той прапор, який ви знайдете у себе. Головне: відповідність кольорам і формі прапору, ну і про смак також не забувайте», — наголосив Ектор.

Івану довелося готувати страву у формі та кольорах прапору Британії, Данку — Америки, Вікторії — Латвії, Сашку — Польщі, Вікторії Рябовій — Канади.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 6 випуску від 18.03.2023?

На жаль, Сашко Габак припустився найбільше помилок, тож у 6 випуску саме він залишив проєкт.

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