МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 6 от 18.03.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: как участники готовили без света и воды в 6 выпуске?

Участники достигли только 6 недели проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4, а их блюда уже успели войти в историю как одни из лучших. Условия конкурсов позволяют фантазии профессионалов раскрываться по полной. И первое испытание 6 выпуска было именно таким! Как команды поражали судей? Неужели кто-то дважды в течение одной недели был самым слабым? И кто покинул кухню проекта в 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 18.03.2023?

Три команды сегодня сформировались самостоятельно, а также избрали себе капитанов: Данко Матийчук, Виктор Волошин и Артем Кабулахин. Трое сразу покинули кухню, а командам пришлось готовить блюда, которых раньше не существовало. Для этого нужно вдохновение. Судьи создали такие ситуации для участников, которые могли вдохновить их к созданию новой кулинарной истории.

Су-шефы тянули по пять карточек, на которых были изображены культовые надписи или мемы, успевшие стать любимыми для украинцев. Среди них: «Боже, яке кончене», «Так не хочется уезжать из Крыма, так по-домашнему», «Ти ж мене підманула…», «Отбой воздушной тревоги», «Немає сечі терпіти ці борошна» и т.д.

Когда команды справились с заданием, на дегустацию вышли капитаны. Им пришлось угадать, какое блюдо отвечает конкретному афоризму или мему. Артем угадал четыре блюда из пяти, а Данко и Виктор — два. Хуже всего справилась команда синих, а черные фартуки надели Вика Рябова и Иван Козырь.

Во втором конкурсе участникам пришлось работать в том же составе. Состоялся так называемый кулинарный реванш. Если команда красных или желтых проиграет, то все наденут черные, а с Вики и Ивана их снимут. Задачей была настоящая готовка в реалиях украинцев.

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российские ракеты уничтожают украинскую энергетику, и павильон проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 работает на генераторах. Но даже несмотря на отсутствие света и воды, украинцы продолжают идти к победе. Продолжают жить и праздновать самые важные события жизни: дни рождения, свадьбы и общенациональные праздники. Команды получили по два киловатта электроэнергии и пять литров воды. Кроме вкусовых качеств, профессионалы думали еще и о технике приготовления блюд. Ведь электроэнергии было действительно мало.

К примеру, команда красных, капитаном которой был Виктор Волошин, решили сначала отварить курицу в воде, а довести до готовности в духовке. Команда Артема желтых выбрала концепцию блюд на Новый год. Чтобы сэкономить, готовили на паровой системе разных ярусов, где был и картофель, и хек. Однако команде синих не удалось стать лучше, более того, они подали судьям абсолютно сырую рыбу.

«Я не хочу пробовать сырой хек, который еще наполнили газом. Уверен, из вас никто не хочет это есть, а нам вы это выносите…», — возмутился Владимир Ярославский.

Так что вся команда получила черные фартуки. На 6 неделе на битве черных отстаивали свое право на участие в проекте Данко Матийчук, Иван Козырь, Виктория Сопина, Вика Рябова и Александр Габак. Тот день начался с массированного ракетного обстрела, который россияне устроили по украинской земле. Дождавшись отбоя воздушной тревоги, участники посетили кухню «МастерШеф», где их уже ждали судьи.

«Противостоять российскому ракетному террору Украине помогает сильная международная поддержка. У нас не хватит времени перечислить все эти страны, которые снабжают нас средствами обороны и гуманитарной помощью. Поэтому мы выбрали только 5 стран, которых хотели бы этим конкурсом поблагодарить за приближение нашей победы и возможность снимать проект в это время», — отметил Владимир.

«Под вашими коробками флаги тех стран, которые нам больше всего помогают. Ваша задача — приготовить блюдо на вид, как тот флаг, который вы найдете у себя. Главное: соответствие цвету и форме флага, ну и о вкусе тоже не забывайте», — подчеркнул Эктор.

Ивану пришлось готовить блюдо в форме и цветах флага Британии, Данку — Америки, Виктории — Латвии, Саше — Польши, Виктории Рябовой — Канады.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 6 выпуске от 18.03.2023?

К сожалению, Саша Габак допустил больше ошибок, поэтому в 6 выпуске именно он покинул проект.

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