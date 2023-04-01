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«МастерШеф. Профессионалы»-4: в 8 выпуске участники развивали свои вкусовые рецепторы

01.04.2023

Профессионалы продолжают доказывать, что достойны звания лучших украинских поваров. В 8 выпуске кулинарного шоу они работали в командах, с которыми еще не приходилось договариваться. Более того, капитаны должны были выключить режим «дружбы», и включить холодный ум, чтобы выбрать самые вкусные блюда. Чем еще запомнился выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 01.04.2023, и кто уехал домой в 8 выпуске — читайте в материале STB.UA.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

8 выпуск начался с формирования команд путем жеребьевки. Эктор, Владимир и Ольга заметили, что в течение всех недель участники объединяются в одни и те же группы. А значит, работают в комфортных и привычных для себя условиях. Пришло время учиться реагировать и готовить с теми, с кем не дружишь за кулисами. Впоследствии определились с тремя капитанами: Саша Димитров, Иван Иванчук и Иван Козырь.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Для всех команд был один и тот же рецепт. Участники должны были приготовить по три порции в несколько этапов: гарнир, соус и декор. Кроме того, капитан должен был оценивать блюда, выбирая для подачи самое лучшее. А вот тот, кто готовил хуже всего, получал антибалы. Более того, рисковал оказаться в черном до завершения конкурса. Это способствовало объективной и честной оценке подчиненных капитана.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Блюда испытания – глазированный морской окунь. На его приготовление судьи дали 15 минут. Так что задача была не из легких: профилировать, разделить, пожарить рыбу. Кроме того, проследить, чтобы не было костей. На этап цуккини и соуса судьи также выделили 15 минут. В итоге капитаны подготовили три блюда на дегустацию судьям. Больше всего ошибок было у команды Ивана Козыря. Так что черные фартуки получили капитан и Саша Гриценко.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Второй конкурс был индивидуальным. Он заключался в умении дегустировать и определять ингредиенты.

«Ваша задача после дегустации — записать на бланк каждый чувствующий ингредиент. Чем больше вы сможете угадать, тем выше шансы пойти на балкон», — сообщил Владимир.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Да что только не ждало профессионалов: десерт в форме яблока с брынзой, севиче, димсамы и т.д. Однако только на первый взгляд это показалось слишком простой задачей. Ведь на профессиональной кухне часто встречают составляющие-ловушки или усилители вкуса, о которых мы даже не догадываемся. Так, например, Виктор Волошин угадал только один из всех ингредиент. А вот счастливчиков, которые угадали все ингредиенты, было всего трое: Анастасия Шевченко, Иван Иванчук и Саша Димитров.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Те участники, которые не смогли справиться с дегустированием, приняли участие во втором этапе. Каждый должен был приготовить одно блюдо, но с использованием тех продуктов, которые они не угадали. Причина проста: судьи хотели, чтобы профессионалы научились отличать составляющие, запомнили их структуру и вкус. Игорь Козырь и Саша Гриценко лучше всех справились с задачей, поэтому смогли снять с себя черные фартуки.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 8 выпуске от 01.04.2023?

На этой неделе на битве черных соперничали Виктория Сопина, Виктор Волошин, Антон Богданов и Эдуард Лазаренко. Украинцы продолжают жить в условиях войны. Более того, творят достойную историю, держа оборону на поле боя и в тылу. Мы изображаем джавелины в картинах, благодарим зарубежных партнеров за средства обороны и сочиняем стихи об украинской культуре. На кухне «МастерШеф» тоже творят искусство.

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На этот раз под коробками участников ждали народные байрактары. А задача: создать ландшафт, над которым пролетает «турецкая птичка».

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 8 от 01.04.2023

Хуже всего справилась Виктория Сопина, поэтому в 8 выпуске проект покинула именно она.

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