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«МастерШеф. Профессионалы»-4: настоящий украинский рынок и психологические портреты судей

08.04.2023

Судьи приветствовали участников на настоящем украинском рынке. 9 выпуск начался с командного конкурса. Настоящие профессионалы знают, что вкусное блюдо начинается не на кухне, а на этапе выбора продуктов. Поэтому на этот раз профессионалам удалось торговаться и выбирать лучшие ингредиенты. Чем еще удивлял 9-й выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4? Неужели проект покинул не один участник? Больше – в материале STB.UA.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Проект посетили три семьи, которые до войны занимались ресторанным бизнесом. В Мариуполе, Херсоне и Харькове у них были собственные заведения. Из-за большой войны они потеряли кафе и рестораны, но не оставили любовь к кулинарии. Приехав в столицу, совершенно с нуля, они открыли снова кулинарные заведения.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Задание испытания: накормить гостей проекта, но с учетом стоимости блюд. Каждая команда получила 300 «шефов», за которые могли приобрести продукты. Из них готовили по три порции одного блюда. Но предварительно нужно было отправиться на рынок!

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Началась реальная торговля. Участники торговались с судьями, выбирали лучшие продукты, выбивали скидки и даже танцевали гопака, чтобы потратить как можно меньше средств. Анастасия и Полина работали в команде только вдвоем. Но они единственные, кто готовил десерт. Выбрали наполеон с черносливом. Выбор сладкого блюда помог им не проиграть в этом конкурсе.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Команда Антона Гильчука, Артема Кабулахина и Ивана Иванчука представила соленый эклер с рапанами.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Саша Гриценко и его команда вынесли куриные кнели с апельсиновой цедрой и чипсами из кожи цыпленка и моркови.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

А вот больше всего в роль официанта вжился Эдуард. После презентации ребрышек в соусе барбекю, он продолжил общаться с гостями и развлекать детей.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Виктор Волошин вынес на дегустацию кашу из пшена и карамелизированной тыквы с сердечками, маринованными в мандариновом соусе. Однако гости не отдали ни одного голоса за тройку поваров. Поэтому Саша Димитров, Виктор Волошин и Алексей Шуляченко получили черные фартуки.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Второй конкурс был индивидуальным. Под коробками-загадками участников ждал продукт с тремя звездочками. На поверхности лежали фотографии с судьями. Задание: приготовить по три блюда, каждое из которых должно было покорить Ольгу, Эктора и Владимира. Иными словами, создать психологические портреты судей с помощью кулинарных произведений искусства.

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«Посмотрела на Эктора, он у нас такой… острый. Так что побежала брать чили», — передала ассоциацию Полина.

«Оля изящная дама, поэтому приготовлю равиоли с рикоттой и шпинатом», — планировал Данко.

«Мне нравится, что Владимир выводит Украину в Европу в сфере кулинарии. Хочу его перенести в свой край, чтобы он почувствовал мой дом», – признался Виктор.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

Волошин и Алексей смогли поразить судей и вернули свои белые фартуки. А вот хуже всего справились Анастасия, Полина и Данко. Они получили черные и отправились на битву.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 9 выпуске от 08.04.2023?

Саша Димитров, Анастасия Шевченко, Полина Клименко и Данко Матийчук доказывали, что достойны участия в кулинарном проекте. Подняв коробки-загадки, профессионалы увидели собственные неудачные блюда. С трех отдельных позиций им пришлось презентовать одно достойное блюдо.

 Более того, Иван Иванчук получил привилегию за лучшее блюдо в прошлом конкурсе. Он мог выбрать по три дополнительных продукта каждому участнику в черном.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

К сожалению, на этой неделе проект покинули сразу два участника — автор атмосферных блюд Саша Димитров, а также кондитерка Полина Клименко.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

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