МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 9 от 08.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: настоящий украинский рынок и психологические портреты судей

Судьи приветствовали участников на настоящем украинском рынке. 9 выпуск начался с командного конкурса. Настоящие профессионалы знают, что вкусное блюдо начинается не на кухне, а на этапе выбора продуктов. Поэтому на этот раз профессионалам удалось торговаться и выбирать лучшие ингредиенты. Чем еще удивлял 9-й выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4? Неужели проект покинул не один участник? Больше – в материале STB.UA.

Проект посетили три семьи, которые до войны занимались ресторанным бизнесом. В Мариуполе, Херсоне и Харькове у них были собственные заведения. Из-за большой войны они потеряли кафе и рестораны, но не оставили любовь к кулинарии. Приехав в столицу, совершенно с нуля, они открыли снова кулинарные заведения.

Задание испытания: накормить гостей проекта, но с учетом стоимости блюд. Каждая команда получила 300 «шефов», за которые могли приобрести продукты. Из них готовили по три порции одного блюда. Но предварительно нужно было отправиться на рынок!

Началась реальная торговля. Участники торговались с судьями, выбирали лучшие продукты, выбивали скидки и даже танцевали гопака, чтобы потратить как можно меньше средств. Анастасия и Полина работали в команде только вдвоем. Но они единственные, кто готовил десерт. Выбрали наполеон с черносливом. Выбор сладкого блюда помог им не проиграть в этом конкурсе.

Команда Антона Гильчука, Артема Кабулахина и Ивана Иванчука представила соленый эклер с рапанами.

Саша Гриценко и его команда вынесли куриные кнели с апельсиновой цедрой и чипсами из кожи цыпленка и моркови.

А вот больше всего в роль официанта вжился Эдуард. После презентации ребрышек в соусе барбекю, он продолжил общаться с гостями и развлекать детей.

Виктор Волошин вынес на дегустацию кашу из пшена и карамелизированной тыквы с сердечками, маринованными в мандариновом соусе. Однако гости не отдали ни одного голоса за тройку поваров. Поэтому Саша Димитров, Виктор Волошин и Алексей Шуляченко получили черные фартуки.

Второй конкурс был индивидуальным. Под коробками-загадками участников ждал продукт с тремя звездочками. На поверхности лежали фотографии с судьями. Задание: приготовить по три блюда, каждое из которых должно было покорить Ольгу, Эктора и Владимира. Иными словами, создать психологические портреты судей с помощью кулинарных произведений искусства.

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«Посмотрела на Эктора, он у нас такой… острый. Так что побежала брать чили», — передала ассоциацию Полина. «Оля изящная дама, поэтому приготовлю равиоли с рикоттой и шпинатом», — планировал Данко. «Мне нравится, что Владимир выводит Украину в Европу в сфере кулинарии. Хочу его перенести в свой край, чтобы он почувствовал мой дом», – признался Виктор.

Волошин и Алексей смогли поразить судей и вернули свои белые фартуки. А вот хуже всего справились Анастасия, Полина и Данко. Они получили черные и отправились на битву.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 9 выпуске от 08.04.2023?

Саша Димитров, Анастасия Шевченко, Полина Клименко и Данко Матийчук доказывали, что достойны участия в кулинарном проекте. Подняв коробки-загадки, профессионалы увидели собственные неудачные блюда. С трех отдельных позиций им пришлось презентовать одно достойное блюдо.

Более того, Иван Иванчук получил привилегию за лучшее блюдо в прошлом конкурсе. Он мог выбрать по три дополнительных продукта каждому участнику в черном.

К сожалению, на этой неделе проект покинули сразу два участника — автор атмосферных блюд Саша Димитров, а также кондитерка Полина Клименко.

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