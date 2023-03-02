«МастерШеф. Професіонали»-4: які страви української кухні представлятимуть у 4 випуску?

Вже цієї суботи, 4 березня, вийде 4 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. Учасники готуватимуть на піску, камінні й у траві. Та головне, професіонали будуть відтворювати особливості кухні всіх областей України! Крім цього, на шляху до перемоги, учасники почнуть приймати виклики. Та чи готові вони до них? І які пастки готують їм судді? Не пропустіть на СТБ.

Аби стати переможцем сезону, потрібно кинути виклик всім конкурентам і витримати удар. Тож у 4 випуску судді запропонують ряд випробувань командам. Кому буде не слабо зробити карпаччо із закритими очима? Хто зможе приготувати качку по-пекінськи за годину? Чи реально приготувати м’ясо без металевого посуду? І яка на смак овочева піна?

Не менш захопливим буде завдання приготувати 5 страв української кухні, кожна з яких має представляти географічну область України! Хто оцінюватиме результат? Чому судді не матимуть можливості скуштувати всі страви?

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Олешківські піски, Карпатські гори, поліські ліси та Донбаський степ — все це можна відтворити на кухні «МастерШеф». Кому пощастить готувати страву на піску? А хто сховає карпатські гриби у тарілці з камінням?

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск: анонс від 04.03.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 4 випуску? Дивіться анонс 4 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 04.03.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 4 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу о 19:00 на СТБ!

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