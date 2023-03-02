«МастерШеф. Профессионалы»-4: какие блюда украинской кухни будут представлять в 4 выпуске?

Уже в эту субботу, 4 марта, выйдет 4 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4. Участники будут готовить на песке, камнях и в траве. Но главное, профессионалы будут воспроизводить особенности кухни всех областей Украины! Кроме того, на пути к победе, участники начнут принимать вызовы. Но готовы ли они к ним? И какие ловушки готовят им судьи? Не пропустите на СТБ.

Чтобы стать победителем сезона нужно бросить вызов всем конкурентам и выдержать удар. Так что в 4 выпуске судьи предложат ряд испытаний командам. Кому будет не слабо сделать карпаччо с закрытыми глазами? Кто сможет приготовить утку по-пекински за час? Реально ли приготовить мясо без металлической посуды? И какая по вкусу овощная пена?

Не менее увлекательным будет задача приготовить 5 блюд украинской кухни, каждое из которых должно представлять географическую область Украины! Кто будет оценивать результат? Почему у судей нет возможности попробовать все блюда?

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Олешковские пески, Карпатские горы, полесье и Донбасская степь – все это можно воспроизвести на кухне «МастерШеф». Кому повезет готовить блюдо на песке? А кто спрячет карпатские грибы в тарелке с камнями?

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 4 выпуск: анонс от 04.03.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 4 выпуске? Смотрите анонс 4 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 04.03.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 4 выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу в 19:00 на СТБ!

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