Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Переможний хліб: швидкий рецепт хліба від Паші Серветника

01.03.2023

Переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник ділиться своїм рецептом переможного хліба. Як же приготувати хліб удома самому ― дивіться в покроковому рецепті.

рецепт хлеба от Паши Серветника

Інгредієнти:

Перший заміс

  • Борошно ― 1000 г
  • Вода ― 650 г

Другий заміс

  • Дріжджі ― 15 г
  • Сіль ― 21 г

Спосіб приготування:

  1. Робимо перший заміс у тістомісі додаємо тільки воду і борошно і вимішуємо 8 хвилин на високій швидкості.
  2. Отриману масу залишаємо на 1020 хвилин.
  3. Другий заміс додаємо дріжджі та сіль і замішуємо ще 8 хвилин на високій швидкості.
  4. Після цього скидаємо тісто в лоток та залишаємо на 90 хвилин. Важливо: на всіх етапах роботи з тістом не бійтеся, що воно завітриться.
  5. Ділимо тісто по 500 г, надаємо йому круглої форми і обвалюємо в манці або борошні.
  6. Викладаємо на рушник і даємо підійти в теплі ще 90120 хвилин.
  7. Випікаємо за температури 240 градусів 3035 хвилин.
  8. Готово!

Більше на тему: Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 3: пісня-інгредієнт «Ой, у лузі червона калина»

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Страви-антоніми, українські пісні та фактурні тканини: чим дивуватиме 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-4?

 Сырники
МастерШеф

Сирники: рецепт від Володимира Ярославського

 яйцо-пашот, яйцо-пашот рецепт, рецепт яйца-пашот, как приготовить яйцо-пашот, яйцо-пашот от павы
МастерШеф

Яйце-пашот від Пави

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати