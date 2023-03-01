Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково

Переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник ділиться своїм рецептом переможного хліба. Як же приготувати хліб удома самому ― дивіться в покроковому рецепті.

Перший заміс

Другий заміс

Робимо перший заміс у тістомісі ― додаємо тільки воду і борошно і вимішуємо 8 хвилин на високій швидкості.

Отриману масу залишаємо на 10 ― 20 хвилин.

Другий заміс ― додаємо дріжджі та сіль і замішуємо ще 8 хвилин на високій швидкості.

Після цього скидаємо тісто в лоток та залишаємо на 90 хвилин. Важливо: на всіх етапах роботи з тістом не бійтеся, що воно завітриться.

Ділимо тісто по 500 г, надаємо йому круглої форми і обвалюємо в манці або борошні.

Викладаємо на рушник і даємо підійти в теплі ще 90 ― 120 хвилин.

Випікаємо за температури 240 градусів 30 ― 35 хвилин.