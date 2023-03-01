Как приготовить хлеб в домашних условиях: рецепт пошагово

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Победный хлеб: быстрый рецепт хлеба от Паши Серветника

01.03.2023

Победитель 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник делится своим рецептом победного хлеба. Как же приготовить хлеб дома самому — смотрите в пошаговом рецепте.

рецепт хлеба от Паши Серветника

Ингредиенты:

Первый замес

  • Мука ― 1000 г
  • Вода 650 г

Второй замес

  • Дрожжи 15 г
  • Соль ― 21 г

Способ приготовления:

  1. Делаем первый замес в тестомесе ― добавляем только воду и муку и вымешиваем 8 минут на высокой скорости.
  2. Полученную массу оставляем на 10―20 минут.
  3. Второй замес ― добавляем дрожжи и соль и замешиваем еще 8 минут на высокой скорости.
  4. После этого скидываем тесто в лоток и оставляем на 90 минут. Важно: на всех этапах работы с тестом не бойтесь, что оно заветрится.
  5. Делим тесто по 500 г, придаем ему круглую форму и обваливаем в манке или муке.
  6. Выкладываем на полотенце и даем подойти в тепле еще 90―120 минут.
  7. Выпекаем при температуре 240 градусов 30―35 минут. 
  8. Готово!

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