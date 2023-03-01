Как приготовить хлеб в домашних условиях: рецепт пошагово

Победный хлеб: быстрый рецепт хлеба от Паши Серветника
01.03.2023
Победитель 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник делится своим рецептом победного хлеба. Как же приготовить хлеб дома самому — смотрите в пошаговом рецепте.
Ингредиенты:
Первый замес
- Мука ― 1000 г
- Вода ― 650 г
Второй замес
- Дрожжи ― 15 г
- Соль ― 21 г
Способ приготовления:
- Делаем первый замес в тестомесе ― добавляем только воду и муку и вымешиваем 8 минут на высокой скорости.
- Полученную массу оставляем на 10―20 минут.
- Второй замес ― добавляем дрожжи и соль и замешиваем еще 8 минут на высокой скорости.
- После этого скидываем тесто в лоток и оставляем на 90 минут. Важно: на всех этапах работы с тестом не бойтесь, что оно заветрится.
- Делим тесто по 500 г, придаем ему круглую форму и обваливаем в манке или муке.
- Выкладываем на полотенце и даем подойти в тепле еще 90―120 минут.
- Выпекаем при температуре 240 градусов 30―35 минут.
- Готово!
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