Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка
10.03.2022
Рецепт для тих, хто може вимовити його назву правильно. Тобто лише для українців. Євген Клопотенко пропонує спрощений рецепт паляниці без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів. Подробиці ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- Борошно ― 500 г
- Кисломолочка будь-яка або вода ― 400 мл
- Сіль ― 1 ч. л.
- Сода ― 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Насипаєте в миску борошно, сіль та соду. Добре розмішуєте, щоб сода розійшлася по всьому борошну. Заливаєте кисломолочкою. Якщо немає кисломолочки, то беріть воду + оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте, щоб борошно просочилося рідиною, потрібно 1―2 хв.
- Потім вивалюєте масу на підпилений борошном стіл і робите плаский чотирикутник, який складаєте конвертиком і заокруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте олією. Печете 40―45 хвилин за 200 градусів.
Смачного!
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