МастерШеф. Професіонали 4 сезон 3 випуск: анонс від 25.02.2023

Страви-антоніми, українські пісні та фактурні тканини: чим дивуватиме 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-4?

Вже цієї суботи, 25 лютого, у 3 випуску проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 двадцятка почне своє змагання у білих кітелях. Проте судді вигадали не прості завдання, аби перевірити кожного. Страви-антоніми, страви-пісні та страви-тканини. Чи можливе таке? Дізнайтеся у 3 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу о 19:00 на СТБ!

Як переосмислити класику світової кулінарії? Деякі страви інколи набридають, тож шефи намагаються їх модернізувати. Таке завдання чекає і на учасників шоу! Страви-антоніми — це всіма відомі кулінарні шедеври, які потрібно буде подати суддям навиворіт. Що з цього вийде? Невже тірамісу можна подавати у вигляді маскарпоне з савоярді? Та як модернізувати піцу?

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Другий гімн та символ нашої української незламності — «Ой, у лузі червона калина» — приховує у собі інгредієнт калину! І щоб отримати її, потрібно вміло заспівати на кухні. Другий конкурс вимагатиме від професіоналів кмітливості, гарного настрою та шедеврального музичного смаку. Адже їм доведеться наспівувати ті пісні, які містять назви необхідних складових. Що ж згадають учасники? Та який хіт принесе командам черв’ячків та оленину?

Не пропустіть 3 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу, 25 лютого, о 19:00 на СТБ!

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