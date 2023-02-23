Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua
МастерШеф

Блюда-антонимы, украинские песни и фактурные ткани: чем удивит 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-4?

23.02.2023

Уже в эту субботу, 25 февраля, в 3 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 двадцатка начнет свое соревнование в белых кителях. Однако судьи придумали непростые задачи, чтобы проверить каждого. Блюда-антонимы, блюда-песни и блюда-ткани. Возможно ли такое? Узнайте в 3 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу в 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023

Как переосмыслить классику мировой кулинарии? Некоторые блюда иногда надоедают, поэтому шефы пытаются их модернизировать. Такая задача ждет и участников шоу! Блюда-антонимы – это всем известные кулинарные шедевры, которые нужно будет подать судьям наизнанку. Что из этого выйдет? Неужели тирамису можно подавать в виде маскарпоне с савоярди? Как модернизировать пиццу?

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 2: путь к двадцатке сезона и украинизация классических блюд

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023

Второй гимн и символ нашей украинской несокрушимости – «Ой, у лузі червона калина» – скрывает в себе ингредиент калину! И чтобы получить ее, нужно умело спеть на кухне. Второй конкурс потребует от профессионалов смекалки, хорошего настроения и шедеврального музыкального вкуса. Ведь им придется напевать песни, содержащие названия необходимых составляющих. Что же вспомнят участники? И какой хит принесет командам червячков и оленину?

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023

Не пропустите 3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу, 25 февраля, в 19:00 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Сырники
МастерШеф

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023
МастерШеф

Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

 салат цезарь, салат цезарь рецепт, рецепт салата цезарь, как приготовить салат цезарь, салат цезарь от екатерины великой
МастерШеф

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023
МастерШеф

Победный хлеб: быстрый рецепт хлеба от Паши Серветника

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 2: путь к двадцатке сезона и украинизация классических блюд

 МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023
МастерШеф

«МастерШеф. Профессионалы»-4: как будут украинизировать мировые блюда во 2 выпуске?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить