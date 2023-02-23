МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 3 выпуск: анонс от 25.02.2023

Блюда-антонимы, украинские песни и фактурные ткани: чем удивит 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-4?

Уже в эту субботу, 25 февраля, в 3 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 двадцатка начнет свое соревнование в белых кителях. Однако судьи придумали непростые задачи, чтобы проверить каждого. Блюда-антонимы, блюда-песни и блюда-ткани. Возможно ли такое? Узнайте в 3 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу в 19:00 на СТБ!

Как переосмыслить классику мировой кулинарии? Некоторые блюда иногда надоедают, поэтому шефы пытаются их модернизировать. Такая задача ждет и участников шоу! Блюда-антонимы – это всем известные кулинарные шедевры, которые нужно будет подать судьям наизнанку. Что из этого выйдет? Неужели тирамису можно подавать в виде маскарпоне с савоярди? Как модернизировать пиццу?

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Второй гимн и символ нашей украинской несокрушимости – «Ой, у лузі червона калина» – скрывает в себе ингредиент калину! И чтобы получить ее, нужно умело спеть на кухне. Второй конкурс потребует от профессионалов смекалки, хорошего настроения и шедеврального музыкального вкуса. Ведь им придется напевать песни, содержащие названия необходимых составляющих. Что же вспомнят участники? И какой хит принесет командам червячков и оленину?

Не пропустите 3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу, 25 февраля, в 19:00 на СТБ!

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