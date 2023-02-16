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«МастерШеф. Професіонали»-4: як українізуватимуть світові страви у 2 випуску?

16.02.2023

У 2 випуску кулінарного проєкту СТБ «МастерШеф. Професіонали»-4 учасники будуть доводити, що гідні двадцятки. Головна мета сезону — нагадати, що наші етнічні страви, продукти, технології — одні з найкращих у світі. Та що саме чекає на кулінарів у 2 випуску? Не пропустіть 18 лютого о 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 2 випуск: анонс від 18.02.2023

Війна забрала з нашого життя яскраві кольори. Залишила лише чорний та білий. Інколи сірий… Проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 прагне повернути яскраві фарби в українські оселі. Та окрім високої мети, є і більш прагматична — навчити учасників працювати з кольорами. Адже це невід’ємний навик кожного шефа. Які страви презентуватимуть суддям зеленого, червоного, жовтого, синього і навіть чорного кольору? Як помаранчевий гарбуз врятує кондитерку?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 2 випуск: анонс від 18.02.2023

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4: хто отримав білий фартух у 1 випуску?

Крім того, на кухні «МастерШеф» учасники робитимуть кулінарну класику ще смачнішою. А все завдяки українському присмаку. Як? Дуже просто! Професіонали готуватимуть відомі страви — бургери, суші, еклери, піцу, лазанью, тако, різотто з український продуктів. Чи поєднується сир і сметана у класичному тірамісу? Невже французькі равлики можна перетворити на форшмак? 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 2 випуск: анонс від 18.02.2023

І наостанок всі поринуть у світ фантазій. Страви, назви яких вигадані. Ба більше, трошки нелогічні і шокуючі. Жодних рецептів, технік і списків інгредієнтів. Все на власний розсуд учасників. Тож ризикувати і вражати доведеться кожному! 

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 2 випуск: анонс від 18.02.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 2 випуску? Дивіться анонс 2 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.02.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 2 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 вже цієї суботи, 18 лютого, о 19:00 на СТБ!

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