МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 2 выпуск: анонс от 18.02.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: как будут украинизировать мировые блюда во 2 выпуске?

Во 2 выпуске кулинарного проекта СТБ «МастерШеф. Профессионалы»-4 участники будут доказывать, что достойны двадцатки. Главная цель сезона – напомнить, что наши этнические блюда, продукты, технологии – одни из лучших в мире. Но что именно ждет кулинаров во 2 выпуске? Не пропустите 18 февраля в 19:00 на СТБ!

Война украла из нашей жизни яркие цвета. Оставила только черный и белый. Иногда серый… Проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 стремится вернуть яркие краски в украинские дома. Но кроме высокой цели есть и более прагматичная — научить участников работать с цветами. Это ведь неотъемлемый навык каждого шефа. Какие блюда будут представлять судьям зеленого, красного, желтого, синего и даже черного цвета? Как оранжевая тыква спасет кондитерку?

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Кроме того, на кухне «МастерШеф» участники будут делать кулинарную классику еще вкуснее. А все благодаря украинскому привкусу. Как? Очень просто! Профессионалы будут готовить известные блюда — бургеры, суши, эклеры, пиццу, лазанью, тако, ризотто из украинских продуктов. Сочетается ли сыр и сметана в классическом тирамису? Неужели французские улитки можно превратить в форшмак?

И напоследок все погрузятся в мир фантазий. Блюда, названия которых придуманы. Более того, немного нелогичные и шокирующие. Никаких рецептов, техник и списков ингредиентов. Все по своему усмотрению участников. Так что рисковать и поражать придется каждому!

Не пропустите 2 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в эту субботу, 18 февраля, в 19:00 на СТБ!

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