МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 18: хто стане переможцем легендарного кулінарного шоу?

У суботу, 24 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікуваний фінал легендарного кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів». Глядачі нарешті дізнаються, хто став найкращим кухарем з усіх сезонів. Що ж буде в 18 випуску проєкту? Хто здобуде кубок переможця? Читайте просто зараз!

У фіналі проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» змагатимуться: Олександр Білодід, Олександр Цвігун, Влад Міцкевич і Вадим Бжезинський. Під чорними коробками на учасників чекатимуть страви, з якими вони не впоралися за цілий сезон. Їм потрібно буде виправити помилки, за які колись кулінари отримували чорні фартухи.

Невже всі знання з кулінарії затуманять переживання одному учаснику?

Хто зіб’ється з дороги до перемоги?

Невже сльози і хвилювання стануть на заваді фіналісту стати до роботи?

Яка запекла бороться виникне між двома супер-фіналістами?

І хто стане переможцем легендарного кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів»?

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Не пропустіть фінал проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» вже у суботу, 24 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Дізнайтеся переможця першими.

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