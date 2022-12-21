Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 18: хто стане переможцем легендарного кулінарного шоу?

21.12.2022

У суботу, 24 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікуваний фінал легендарного кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів». Глядачі нарешті дізнаються, хто став найкращим кухарем з усіх сезонів. Що ж буде в 18 випуску проєкту? Хто здобуде кубок переможця? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022

У фіналі проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» змагатимуться: Олександр Білодід, Олександр Цвігун, Влад Міцкевич і Вадим Бжезинський. Під чорними коробками на учасників чекатимуть страви, з якими вони не впоралися за цілий сезон. Їм потрібно буде виправити помилки, за які колись кулінари отримували чорні фартухи. 

МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022

  • Невже всі знання з кулінарії затуманять переживання одному учаснику? 
  • Хто зіб’ється з дороги до перемоги?
  • Невже сльози і хвилювання стануть на заваді фіналісту стати до роботи?
  • Яка запекла бороться виникне між двома супер-фіналістами?
  • І хто стане переможцем легендарного кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів»?

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 17 випуску від 17.12.2022?

Не пропустіть фінал проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» вже у суботу, 24 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Дізнайтеся переможця першими.  

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022
МастерШеф

Що приготувати на Новий рік 2023: рецепти тарталеток від Євгена Клопотенка

 МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022
МастерШеф

Качка в пиві від Єлизавети Глінської

 МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022
МастерШеф

Імбирний пряник від Єлизавети Глінської

 МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022
МастерШеф

Глінтвейн від Тетяни Литвинової

 МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 17 випуску від 17.12.2022?

 МастерШеф. Битва сезонів 18 випуск: анонс від 24.12.2022
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 17: хто стане фіналістом легендарного кулінарного шоу?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати