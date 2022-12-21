Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 18: кто станет победителем легендарного кулинарного шоу?

21.12.2022

В субботу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданный финал легендарного кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов». Зрители наконец-то узнают, кто стал лучшим поваром из всех сезонов. Что же будет в 18 выпуске проекта? Кто получит кубок победителя? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022

В финале проекта «МастерШеф. Битва сезонов» будут соревноваться: Александр Белодед, Александр Цвигун, Влад Мицкевич и Вадим Бжезинский. Под черными коробками участников будут ждать блюда, с которыми они не справились за целый сезон. Им нужно будет исправить ошибки, за которые когда-то кулинары получали черные фартуки.

МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022

  • Неужели все знания по кулинарии затуманят переживания одному участнику?
  • Кто собьется с дороги к победе?
  • Неужели слезы и волнения помешают финалисту приступить к работе?
  • Какая яростная борьба возникнет между двумя супер-финалистами?
  • И кто станет победителем легендарного кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов»?

Больше по теме: Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 17 выпуске от 17.12.2022?

Не пропустите финал проекта «МастерШеф. Битва сезонов» уже в субботу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ! Узнайте победителя первым.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022
МастерШеф

Утка в пиве от Елизаветы Глинской

 МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022
МастерШеф

Имбирный пряник от Елизаветы Глинской

 МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022
МастерШеф

Глинтвейн от Татьяны Литвиновой

 МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022
МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 17 выпуске от 17.12.2022?

 МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 17: кто станет финалистом легендарного кулинарного шоу?

 МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022
МастерШеф

Тесто для пиццы: рецепт от Владимира Ярославского
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить