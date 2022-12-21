МастерШеф. Битва сезонов 18 выпуск: анонс от 24.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 18: кто станет победителем легендарного кулинарного шоу?

В субботу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданный финал легендарного кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов». Зрители наконец-то узнают, кто стал лучшим поваром из всех сезонов. Что же будет в 18 выпуске проекта? Кто получит кубок победителя? Читайте прямо сейчас!

В финале проекта «МастерШеф. Битва сезонов» будут соревноваться: Александр Белодед, Александр Цвигун, Влад Мицкевич и Вадим Бжезинский. Под черными коробками участников будут ждать блюда, с которыми они не справились за целый сезон. Им нужно будет исправить ошибки, за которые когда-то кулинары получали черные фартуки.

Неужели все знания по кулинарии затуманят переживания одному участнику?

Кто собьется с дороги к победе?

Неужели слезы и волнения помешают финалисту приступить к работе?

Какая яростная борьба возникнет между двумя супер-финалистами?

И кто станет победителем легендарного кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов»?

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Не пропустите финал проекта «МастерШеф. Битва сезонов» уже в субботу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ! Узнайте победителя первым.

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