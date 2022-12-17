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МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 17 выпуске от 17.12.2022?

17.12.2022

С первых минут в 17 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Участники проекта были на пороге финала! Однако не все смогли справиться с кулинарными заданиями, чтобы приблизиться к победе. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 17 выпуске уже сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 17 от 17.12.2022?

Екатерина Великая, Павел Серветник, Саша Цвигун и Саша Белодед соревновались сегодня на конкурсе черных. Позади них были коробки-загадки. Каждый из кулинаров выбирал себе по 1 коробке. Под ними находились разные продукты: грейпфрут, тыква, ананас и т.д. 

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 17 от 17.12.2022? МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 17 от 17.12.2022?

Один продукт должен был послужить и ингредиентом, и посудой и даже декором в кулинарном шедевре участника.  

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Увы, с заданием не справились двое. На последней битве черных проект покинули Павел Серветник и Екатерина Великая.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 17 от 17.12.2022?

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