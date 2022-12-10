МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 16 от 10.12.2022?

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 16 выпуске от 10.12.2022?

Финал приближается, так что атмосфера на кухне становится все более напряженной. С первых минут в 16 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила настоящая борьба за место на балконе. Но не все смогли справиться с задачами на битве Черных. Кто из участников покинул шоу в шаге от финала? Узнайте в материале STB.UA.

В первом конкурсе Пава и Павел Серветник стали капитанами команд. Участникам нужно было разработать меню для настоящего заведения. Более того, это должна была быть не просто кофейня с блинами, а будущее социально-ответственное кафе, которое будет обучать и трудоустраивать молодежь с ментальными нарушениями.

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Во втором конкурсе кулинары должны были приготовить 3 блюда. Первое – авторское переосмысление классического блюда. Второе – состоять только из продуктов растительного происхождения. А третье – любой десерт. Однако не все так просто! Кулиналам нужно было использовать минимально времени, ведь остаток часов уходил на приготовление блюд на битве черных! Каждый готовил очень быстро и качественно.

Катя Великая, Влад Цымбалюк и Влад Мицкевич справились со второй задачей хуже всего, поэтому именно они сегодня боролись на битве черных. У Влада осталось 2 минуты, У Екатерины Великой 27, а у Влада Мицкевича – 9.

Хуже всего с этим конкурсом справился Влад Цымбалюк. Поэтому именно он покинул шоу в шаге от финала.

А вот Александр Цвигун, Екатерина Великая, Александр Белодид, Павел Серветник, Влад Мицкевич и Вадим Бзежинский прошли в финал «МастерШеф. Битва сезонов!

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